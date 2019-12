Bomben gikk av i en landsby om lag 20 kilometer sørøst for den syriske grensebyen. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights oppgir at fem personer ble drept.

Det har flere ganger blitt gjennomført lignende angrep i tyrkiskkontrollerte områder i Nord-Syria, men uten at noen har tatt ansvar for dem.

Tyrkiske myndigheter legger skylden på kurdisk milits som kontrollerte området før Tyrkia og tyrkiskstøttede syriske opprørere innledet en offensiv i området i oktober.

