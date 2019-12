– Jo særere idretten er, jo kjedeligere blir folka

Lille julaften er Team Jumbo-Visma-proffen gjest i TV 2s podkast «Sykkelpodden.»

Der røper Grøndahl Jansen at han nylig har vært gjennom en rekke personlighetstester med det nederlandske profflaget.

Blant annet ble det målt «emosjonell kontroll.» På en skala fra én til fem, kom 25-åringen ut med bunnkarakter.

– Så jeg har lite emosjonell kontroll. Jeg er kanskje en løs kanon i gitte situasjoner, medgir han.

Mens han jobber tett med enkelte ledere, er det noen han bare treffer på sporadisk.

Formålet med testene var derfor at sportsdirektørene og trenerne på laget skulle få bedre oversikt over rytterne – ikke at utøverne skulle forandre på noe, ifølge Grøndahl Jansen.

– Burde vært sensurert

Høyeste karakter gikk til en av trenerne hans.

– Jeg klarer ikke å skjule hva jeg føler, mens han er flink til å holde det inne. Jeg bare bryter ut og sier ting som burde vært sensurert, forklarer rytteren fra Nes.

Grøndahl Jansen har hatt en tendens til å bli oppfattet som arrogant. For eksempel da han spurtslo 20 år gamle Andreas Leknessund på NM-fellesstarten i sommer, ble det ampert. Leknessund var irritert på Grøndahl Jansen like etter målgang.

– Han er ung, så han vet vel ikke helt ennå hvordan han skal gjøre finalene. Så lærer han vel det at ha må holde yttersving for å komme forbi i en sving, sa Grøndahl Jansen etter rittet.

Skyter fra hoften

25-åringen kalte også landsmannen «junior», men avfeier at det var for å provosere.

– Det var bare at jeg i et øyeblikk hadde glemt hva han het. Vi sier ofte junior om yngre ryttere i laget vårt. Det er en kulturgreie. På norsk får det kanskje en litt annen betydning enn på nederlandsk. Det blir litt «lost in translation», kanskje, tror Grøndahl Jansen.

– Men er det ikke litt moro å litt provosere òg, da?

– Jo, idrettsutøvere er ofte kjedelige folk. Jeg synes det er litt nitriste intervjuer iblant. Kanskje spesielt med litt sære idretter. Jo særere det blir, jo kjedeligere blir folka. Man kan ikke bare stå og si selvfølgeligheter, svarer han med et glimt i øyet.

Stor forandring

Grøndahl Jansen tar snart fatt på sin tredje sesong som Team Jumbo-Visma-rytter. Han forteller om store forandringer siden han signerte for dem som unggutt foran 2017-sesongen.

Budsjettet har økt betraktelig, noe som gjør at elementer som personlighetstester tas til detaljnivå.