Kalenderen viser 23. desember, men folk er langt fra ferdig med de siste innkjøpene før julaften.

Noen som merker at det nærmer seg jul, er gullsmedene rundt om i landet. Informasjonssjef i DNB, Even Westerveld sier de ser en markant utvikling fra den 20. desember og frem til jul hos sine kunder.

– Det vi ser er at den 20. desember så skyter forbruket hos gullsmeder i taket hos menn. Det holder seg faktisk helt til julaften, og på julaften handler menn fire ganger så mye som kvinner, sier Westerveld.

Han håper mennene som er sent ute har ting under kontroll.

GULLSMED: Westerveld sier flere menn ser seg nødt til å ta turen til gullsmeden før julaften. Foto: TV 2

– Man kan jo håpe at det er godt planlagt og at man utsetter selve kjøpet. For mange menn er det nok også litt panikk inne i bildet og må få den julegaven i boks, sier Westerveld.

Enormt trykk før jul

Hos Nets Norge i Oslo følger de med på nordmenns kortbruk i timene før julaften og trafikken er enorm.

– Klokken 12 i dag ble det gjennomført over 288 kortkjøp i sekundet, og så mange som 3,2 millioner kortkjøp har så langt blitt gjennomført bare den 23. desember, sier Stein-Are Tjore i Nets Norge til TV 2.

Selv om kortautomatene går varme på lille julaften, så tror ikke Tjore det vil bli slått noen ny rekord for 2019.

– Rekorden i år er fra Black friday. Da ble det gjennomført 9,3 millioner kortkjøp. Det tror jeg ikke vi klarer i dag, fordi jeg tror folk vil dra hjem tidligere for å gjøre klart til jul, sier Tjore.

JULEHANDEL: Stein-Are Tjore har full kontroll på nordmenns jule-handlevaner. Foto: TV 2

Tjore tror det er mange som gjør unna mye av julehandelen i siste liten.

– Akkurat nå er det nok veldig mange nordmenn som er ute å handler. Jeg vil tro det er flere som er ute i siste liten med gaver eller fyller på med dagligvarer før jul, sier Tjore.

Hektisk førjulstid

Tjore forklarer at det har vært en hektisk juletid for mange på kjøpsfronten.

– De siste dagene har det vært godt over 8 millioner kortkjøp hver dag. Hittil i desember har vi brukt 48.6 milliarder kroner med kort, sier Tjore.

Selv om totalbeløpet kan virke svimlende er det faktisk ikke utenom det vanlige.

HASTVERK: Mange nordmenn har vært ute for å ordne de siste innkjøpene til jul 23. desember. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er 1,6 lavere enn i fjor når man bare ser på kortomsetningen. Totalt er det gjennomført cirka 135,5 million kortkjøp, noe som er en stigning på 0,6 fra i fjor, sier Tjore.

Han sier at han forventer at kjøpstrykket vil dale noe utover kvelden og har derfor et råd til de som er sent ute med å gjøre de siste innkjøpene.

– Utsett siste handletur til etter klokken seks. Da har nok mange allerede reist hjem for å gjøre klart til jul der, sier Tjore.