Det melder klubben på sin hjemmeside mandag.

Gabrielsen er på plass i Frankrike og har gjennomført den medisinske testen. 27-åringen har signert en treårskontrakt med Toulouse. Han har vært i Molde siden 2014.

– Toulouse fotballklubb og alle tilhengerne ønsker Ruben Gabrielsen velkommen i hans nye farger, skriver klubben i pressemeldingen som også informerer om at forsvareren vil få draktnummer fire i sin nye klubb.



Gabrielsen var på utgående kontrakt i Molde og det har vært spekulasjoner rundt fremtiden hans.

– Jeg har ikke noe nytt å melde der enn tidligere. Vi prater sammen, og kommer nærmere og nærmere kan man si, sa Gabrielsen til Romsdals Budstikke tidligere i desember.

For to dager siden la Gabrielsen ut et innlegg på Instagram sammen med sin agent Jim Solbakken. De to sto foran et fly og bildet hadde teksten «Alltid hyggelig å reise med deg».

Gabrielsen følger i fotsporene til Daniel Braaten som var i den franske klubben i 2008 og 2013.

Toulouse ligger på sisteplass i Ligue 1 med 12 poeng etter halvspilt sesong. De har kun vunnet tre av 19 kamper så langt.