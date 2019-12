2019 er jubileumsår for Broom. Det er nå 10 år siden vi gikk på lufta med Broom.no. Nettsiden har siden den gang vokst seg til ikke bare Norges største, men Nordens største nettsted for bil og motor.

I forbindelse med jubileet har vi tatt et dykk i arkivet og funnet fram noen klassiske, litt annerledes og kanskje litt morsomme Broom-artikler fra den første tiden.

De såkalte ring, ring-sakene har på mange måter blitt signatur-saker for oss i Broom. De kjappe og muntlige artiklene basert på en telefonsamtale, som oftest når noen av oss tester ett eller annet i det store utland,



Som oftest, men ikke alltid. Denne gangen ser vi tilbake en de første og mest legendariske av dem alle. Om en biltest av Rolls-Royce som vår anglofile redaktør, Knut, hadde gledet seg til. Men som ikke ble noe av for hans del ...

Her er denne historien:

Ring ring...

- Hallo, hvem er det som forstyrrer meg når jeg sitter og nyter stillheten i en Rolls-Royce..? Hallo?

- Hei, Vegard. Det er meg, Knut, du vet, redaktøren din. Du husker kanskje meg?

- He, he. Er det deg, ja! Jeg trodde du var sykebror på heltid, jeg. Du, her skulle du virkelig vært. Dette er helt fantastisk, uten sammenligning den mest spesielle bilen jeg noen gang har kjørt. Det må bare oppleves!

Hjemme ved kjøkkenbordet...

Brooms redaksjonssjef Vegard høres ut som en åtteåring på julaften og jeg kjenner at denne februarfredagen med ett ble enda litt mørkere og tristere enn den var fra før.

Akkurat nå var det nemlig jeg som skulle ha sittet i baksetet på dagens testbil, en Rolls-Royce Ghost, med min gode kollega Benny bak rattet. Selv om jeg har drevet med biljournalistikk i mange år, har jeg aldri kjørt Rolls-Royce. Gjett om jeg har gledet meg til dette!

Men - som du skjønner: Jeg sitter ikke i baksetet på noen Rolls-Royce. I stedet sitter jeg i en helt vanlig stol, ved kjøkkenbordet som akkurat nå gjør jobben som et høyst provisorisk hjemmekontor.

Kjøpe meg arbeidsro

Jeg er nemlig hjemme med syke unger OG syk kone. Akkurat nå sover kona og lillsøster Anna, mens jeg har bestukket en slapp storebror Magnus på to og et halvt med å få låne den lekebilen som lenge har raget aller høyeste på ønskelista hans. Skalamodellen av Audi TT cabriolet som jeg fikk på lanseringen av den bilen i Frankrike for noen år siden. Egentlig ikke en lekebil, men OK da. Hvis det kan kjøpe meg litt arbeidsro ved PC-en...

Og mens jeg gjør det, sitter altså Vegard og kollega Benny og kjører Rolls-Royce.

Vegard ble "stand-in" for Knut på test av Rolls Royce. Det hadde han ikke noe i mot ...

Rungende latter

- Men du, Knut. Jeg føler veldig med deg altså! Jeg skulle jo egentlig ikke vært med på denne testen, jeg. Du må ikke tro jeg gleder meg over at du ikke kunne være med på dette... Vel OK, litt da! He he he!

Vegard bryter ut i en rungende latter og i bakgrunnen synes jeg sannelig at jeg kan høre Benny le også. Makan!

- Du Vegard, du kan ikke sette meg over til Benny, kanskje han er litt hyggeligere å prate med nå?

Hans lever ut drømmen – samler på Volvoer

Full baksete-kontroll

- Til Benny? Vel, han insisterer på å bli kalt Benjamin nå. Han sitter der i smokingen sin og kjører og jeg vet ikke om han bør forstyrres. Du kan gjerne prate med meg!

- Men var det ikke du som skulle kjøre?

- Nja, vi bytter litt på. Det er nemlig sånn at dette baksetet er helt utrolig godt å sitte i. Vanligvis ville vi jo omtrent ha sloss om hvem som skulle kjøre, men denne gangen har det gått helt fint. Jeg startet og nå har Benny tatt over. Men jeg har likevel full kontroll herfra. Har egen skjerm der jeg kan følge med på at som foregår med bilen, inkludert navigasjonen.

Rolls-Royce Ghost er en mektig bil.

Vekker oppsikt

- Og det må du få med. Jeg har aldri sittet i en bil som er så stille innvendig. Det eneste som høres er et lite sus fra klimaanlegget. Selv om den står på 20-tommers piggdekk, er det nesten ikke mulig å høre hjulene. Det er omtrent som et lydtett rom, helt utrolig! Her tror jeg du kan sitte i dagevis uten å bli sliten eller på noen måte lei. Det er virkelig en opplevelse!

- Og så vil jeg tro at den vekker litt oppsikt?

- Ja, gjett! Jeg har jo sett den på bilder før, men de får liksom ikke helt fram proporsjonene. Dette er en voldsom bil! 5,5 meter lang, høy og bred. Når vi ligger i venstrefila på motorveien, skal jeg love at de vi tar igjen flytter seg, Fort!

Sjekk hva du må betale for morobilen nå

Broom-Benny ser også ut til å ha en god dagen på jobben. Nesa litt i sky eller ..?

Går som et uvær

Her bør det kanskje skytes inn at Ghost er den "lille" modellen fra Rolls-Royce. Den debuterte i 2010 og er både smekrere og mer sporty enn storebror Phantom. Men noen smågutt er det altså ikke snakk om.

Den veier nesten 2,5 tonn og da tror du kanskje ytelsene er litt småslappe? Vel, da tror du feil. Under panseret finner vi nemlig en 6,6-liters V12 med twinturbo og 563 hestekrefter. Nok til å feie den digre bilen fra 0-100 km/t på 4,9 sekunder!

- Men du Vegard, skulle gjerne spurt Benny litt om hvordan det føles å tråkke gassen i bånn med denne - kan du sette over?

- Jepp, et lite øyeblikk...

Derfor er dette Norges dyreste bil

Helt brutalt

- Hei, Knut. Her skulle du vært! Det er akkurat så heftig som jeg hadde håpet på. Dette er liksom ikke en "vanlig" bil, den er noe heeelt for seg selv. Du skal ha en seriøs sportsbil for å kjøre fra denne. Og det nesten absurde er at Rollsen både går som et uvær - og er som et flyvende teppe på veien. Bare når du kjører aktivt i svingene, merker du at dette er en svær bil, men selv da ligger den imponerende godt på veien!

- Vi har ikke tatt fram stoppeklokka ennå, men jeg tviler ikke på at akselerasjons-tallene stemmer. Det er bare helt brutalt det som skjer når jeg gir full gass. Det er akkurat som bilen tenker seg bittelitt om, så smeller den ned i gir, dama på panseret løfter seg opp noen centimeter - og så skyter hele bilen fram som er børseskudd, sier Benny.