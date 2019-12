Da Ranieri tok over, snudde lykken for Thorsby

Morten Thorsby fikk svært lite tillit i starten av Sampdoria-oppholdet, men nå har nordmannen kjempet seg inn i startelleveren.

En gammel ringrev er mye av grunnen til det. I oktober kom Claudio Ranieri inn som manager, og Thorsby har etter hvert blitt en av managerens favoritter.

– For meg har Ranieris inntreden vært veldig bra. Det tok litt før han ble kjent med meg, men jeg følte at jeg fikk vist på trening hva mine kvaliteter er. Jeg har også vist at jeg er fleksibel og kan spille flere posisjoner, sier Thorsby til TV 2.

– Hvordan vil du beskrive Ranieri?

– Han er en veldig bra person og en manager man har mye respekt for. Det han har gjort i karrieren er utrolig. En dyktig motivator og en god taktiker med mye erfaring. Man hører når man snakker. Det er alltid noe fornuftig han kommer med, så det er utrolig lærerikt. Han er veldig involvert på treningsfeltet og liker å ha god kontroll på ting. Det er også en fordel at han snakker bra engelsk.

Tøff start

Nordmannen, som kom til Sampdoria fra Heerenveen i sommer, var forberedt på at han selv trengte tid for å tilpasse seg sin nye hverdag. Men under Eusebio Di Francescos ledelse fikk ikke Thorsby spille et eneste sekund.

– Jeg var egentlig forberedt på det, så jeg taklet det bra. Selv om det alltid er kjipt ikke å spille. Jeg følte at jeg fikk trent godt hele tiden, og jeg mestret nivået på trening. Jeg visste at det kunne ta tid før jeg skulle slippe til, sier 23-åringen.

Nå har lysluggen startet seks ligakamper på rad. Og det har vært litt av noen kamper. Den tidligere Stabæk-spilleren har blant annet spilt det intense byderbyet mot Genoa og mot Juventus.

– Det har vært utrolig store opplevelser med kule matcher å få være med på. Samtidig har det vært mange kamper på kort tid. Det har gått i ett. Jeg har ikke hatt så mye tid på å tenke på det. Nå som det roer seg litt i julen, ser jeg det litt i perspektiv.

– Derbyet var en fantastisk opplevelse og ekstremt viktig å vinne. Så var det selvsagt spesielt å spille mot Juventus også, sier Thorsby, som for øyeblikket er hjemme i Norge på juleferie.

Mot Genoa ble det 1-0-seier, mens det mot Juventus endte med et knepent 1-2-tap.

Testet i ny rolle

Den anvendelige spilleren har også fått prøve seg i en uvant backrolle i flere av kampene.