Østberg har ikke deltatt i noen skirenn så langt denne sesongen, men er nå tilbake og stiller til start i Tour de Ski 28. desember.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake på startstreken og sammen med gjengen på tur, sier Østberg i Skiforbundets pressemelding mandag.

– Det blir selvfølgelig spennende å se hvordan det blir og konkurrere igjen. Kanskje trenger jeg noen renn for å komme i gang og kjenne på hvordan dette fungerer, så får resultatene bli det de blir. Det viktigste nå blir å kjenne på gleden av og være på start igjen, og deretter ta det steg for steg, legger hun til.

Gjør vurderinger underveis

Østberg fikk startnekt til sesongåpningen på Beitostølen i november grunnet at ikke alle krav i helseattesten var innfridd. Hun har ikke deltatt i skirenn siden det.

– Ut i fra en totalvurdering så er det helsemessig forsvarlig at Ingvild starter i Tour de Ski, og det vil bli gjort vurderinger underveis, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Skiforbundet langrenn.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier det er viktig for Østberg å gå skirenn igjen.

– Sportslig sett er det nå viktig for Ingvild å få gå skirenn, og for oss er det viktig å ha henne med på laget igjen. Forberedelsene til Tour de Ski har ikke vært optimale for Ingvild, og vi forventer ikke at hun skal prestere opp mot sitt beste enda. Vi tror at å få gått noen skirenn nå kan være viktig for henne, med tanke på bedre prestasjoner senere i sesongen, så får vi vurdere touren underveis, sier Iversen.

Dette er hele uttaket:

Therese Johaug, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Kari Øyre Slind, Anne Kjersti Kalvå.

I tillegg melder det svenske skiforbundet at Ebba Andersson også vil gå Tour de Ski etter fem ukers rehabilitering.

– Jeg har virkelig lengtet og sett frem mot å kunne konkurrere igjen. Det er noe jeg har jobbet steinhardt for den siste tiden. Det er veldig kjekt å være tilbake igjen, sier Andersson i det svenske skiforbundets pressemelding.