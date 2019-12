Amerikanske etterretningsorganisasjoner er på tå hev etter at Nord-Korea har lovet en «julepresang» i form av nye raketter på årets siste dager.

Satellittbildet fra Planet Labs underbygger mistanken for at en ny alvorlig provokasjon fra det nordkoreanske regimet er på gang.

Bildet, som er tatt 19. desember, viser 16. mars-fabrikken ved Pyongyang hvor kjøretøy som frakter langdistanseraketter produseres.

– Den nyoppførte bygningen ser ut til å være en utvidelse av fabrikken, sier professor Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of International Studies, til NBC News.

Nederlag for Trump

En oppskyting vil markere slutten på Nord-Koreas selvpålagte begrensning og på nytt øke spenningen i regionen.

Den vil også bety et stort tilbakeslag for en av Trump-administrasjonens største utenrikspolitiske mål: Å få Nord-Korea til forhandlingsbordet og avskaffe atomvåpnene på Koreahalvøya.

Tidligere i måneden fyrte Nord-Korea opp det USA hevdet var en rakettmotor. Regimet i nord betegnet testen som svært viktig, uten å si noe mer.

Observatører i regionen mente det kunne være snakk om motoren på en langtrekkende rakett, og at testen var en forberedelse til oppskytingen av en interkontinental ballistisk rakett i løpet av de nærmeste dagene eller ukene.

«Julegave»

En oppskyting av en slik rakett vil ha alvorlige følger for kontakten mellom USA og Nord-Korea, ettersom Trump-administrasjonen vil tolke det som et forsøk på å skaffe seg kapasitet til å true det amerikanske fastlandet.

Det var regimet i Pyongyang som først snakket om en julepresang, da det tidligere i måneden sa at tiden er i ferd med å renne ut for administrasjonens forsøk på å redde forhandlingene.

Nord-Korea mener at USA ikke holder sine løfter, og at det var opp til administrasjonen å bestemme hva slags julepresang den skulle få i år.

Kort varslingstid

Korea-eksperten Victor Cha ved tenketanken Senter for strategiske og internasjonale studier i Washington sier at en detaljert studie av mulige utskytingsramper i nord viser at alt er klappet og klart for en oppskyting.

Han venter seg enten en sjøbasert oppskyting eller en landrakett som bruker fast drivstoff. Begge muligheter gir USA liten varslingstid.

USAs forsvarsminister Mark Esper sa tidligere at USA har hørt rykter om en mulig oppskyting ved juletider.

Også i UD er oppmerksomheten mer enn vanlig rettet mot Koreahalvøya og det de kaller «en mulig større provokasjon».

(©NTB/TV 2)