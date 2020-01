Topp 5: Biler som bør stå opp fra de døde

Om ikke lenge skal Saabs skjebne avgjøres - igjen. Prototypen av den elektriske Saab 9-3 virker nesten produksjonsklar - men det begynner å se dårlig ut med tanke på å få den ut på markedet. Var det vi skrev tilbake i 2014.

Lengre rekkevidde

Den bilen vi fikk kjøre har en rekkevidde på 200 kilometer, mens Saab planlegger at en produksjonsmodell skal kunne gå 300 kilometer.

– Saab har nok ikke den sterkeste standingen hverken hos folket, potensielle kjøpere eller samarbeidspartnere. Synd selvfølgelig, men det er realiteten er jeg redd, sier Brooms bilekspert.

Han tror folk flest opplever det mye tryggere å kjøpe en Nissan Leaf, en Kia Soul eller en VW e-Golf.

– Jeg håper selvfølgelig at Saab klarer seg. Virkelig. Men må samtidig innrømme at jeg er såpass feig at jeg ikke hadde tort å satse de siste sparepengene mine på dette prosjektet, sier Benny.

– Men samtidig: Dette er ment som et eksempel på hva Saab kan få til, med relativt små ressurser. Slik sett er 9-3 Electric et viktig utstillingsvindu for dem. De har vist at de på svært kort tid kan bygge om en eksisterende modell til en fullt ut fungerende elbil. Og hvem vet hva det kan føre til, hvis de bare kommer seg gjennom krisen de opplever akkurat nå. Jeg krysser fingrene, avslutter Benny.

Epilog: Det ble aldri noe comeback for Saab i Sverige. NEVS rotet seg bort i problemer som gjorde at de mistet retten til å bruke Saab-navnet. 9-3 havnet etter hvert i Kina der den nå bygges for hjemmemarkedet. Og slik det ser ut nå, er det nok ikke grunn til å vente at Saab noen gang kommer tilbake.

