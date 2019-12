José Mourinho har hatt mye å smile for etter en god start i Tottenham, men mot hans tidligere klubb sa det stopp. Flere reagerer på måten han opptrådte på i intervjuet etter kampslutt.

– De spilte med et system de er veldig komfortable med. Et system de spilte i to år under Antonio Conte. Mange av spillerne er veldig komfortable med det, mente Mourinho.

Se intervjuet i sin helhet øverst i saken.

Men majoriteten av spillerne som startet søndagens kamp for Chelsea har aldri spilt under Antonio Conte. Kepa, Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Mason Mount og Mateo Kovacic spilte ikke i løpet av italienerens tid i London, mens Cesar Azpilicueta ble stort sett brukt i en annen rolle. Kurt Zouma spilte også svært få kamper under Conte.

– Det han sier er jo ikke sant. Han var nok ikke helt i balanse. Det er ikke så rart. Det er første gang han tapte en hjemmekamp mot et av sine tidligere lag, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er ikke så enkelt

Frank Lampard ble også konfrontert med Mourinhos uttalelser.

– Conte sitt system var utrolig og det gjorde at Chelsea vant ligaen, men måten jeg spiller det på og budskapet jeg gir er annerledes, sa Lampard.

– Det er ikke så enkelt som at hvis man spiller 3-4-3, så kopierer man noen andre.

Simen Stamsø-Møller mener at Frank Lampard gjorde alt riktig i den taktiske tilnærmingen til storkampen.

– Sånn jeg så det, så traff Lampard blink. Det hadde vært stort om Mourinho rakk armene i været og sa at var smart og bra gjort av Lampard. Men det er sånn han er. Han sliter med å skryte av folk.

Syrlige stikk

I løpet av det korte intervjuet rakk Mourinho også å komme med flere stikk til Antonio Rüdiger etter situasjonen som endte med at Son ble utvist.

– Jeg håper Rüdiger kommer seg etter å ha fått brukket ribbeina, for han må åpenbart fått noen brukne ribbein. Det var et avgjørende øyeblikk i kampen og frem til da tenkte jeg at dommeren var en god dommer, sa Tottenham-sjefen.

Portugiseren mente ikke at det var riktig å gi rødt kort til sørkoreaneren.

– Når du er frustrert så kan du få disse emosjonelle reaksjonene som dommerne og VAR må analysere. For meg er fotball alltid fotball, og har alltid vært fotball. Premier League og engelsk fotball vil for alltid være Premier League og engelsk fotball. For meg er dette røde kortet rart.

– Etter situasjonen med Sonny mot Everton, gråt han etter det som skjedde med André Gomes da han brakk beinet. Nå gråter Sonny igjen fordi han har brukket Rüdigers ribbein, fortalte Mourinho på ironisk vis.