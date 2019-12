Uværssystemene som herjet deler av Spania, Portugal og Frankrike denne helgen har krevd åtte menneskeliv.

Et lasteskip gikk på grunn sørvest på Sardinia i stormen lørdag. Mannskapet måtte reddes opp av italiensk redningstjeneste.

Innbyggerne flere steder i Europa forbereder seg på mer sterk vind og kraftig regn, mens stormen Elsa beveger seg nå mot Storbritannia.

BBC Weather melder at det kan bli trafikkaos i landet midt i juletrafikken de neste 24 timene. Vind, regn og snø kan føre til utfordrende reiseforhold.

En parkeringsplass i Salthill, Irland da «Elsa» slo til 18. desember. Uværet har herjet i Eurpa i flere dager. Foto: The Door Centre Galway

Uværet, som fikk navnet Elsa, slo til allerede onsdag, og har ført til oversvømte elver, ødelagte strømlinjer og hindret reiser med fly og tog i Sør-Vest Europa. Lørdag kom en nytt uværssystem som fikk navnet Fabien. To så tette stormer er svært uvanlig.

Dødsfall

En 32 år gammel kvinne fra Sør-Korea døde lørdag, en dag etter å ha blitt truffet av en gjenstand som løsnet fra en bygning i Madrid, opplyser innenriksministeren i Spania.

En mann døde samme dag da bilen han satt i ble tatt av en flomstor elv i Granada sør i Spania. En 68 år gammel mann som ble meldt savnet fra en seilbrett-tur, druknet fredag, opplyser myndighetene i Huelva-provinsen i Andalucia.

Seks av dødsfallene har skjedd i Spania, mens de to andre har omkommet i Portugal.

Venezia oversvømt - igjen

Venezia har også blitt rammet av en ny flo høyt over normalen. Vannet har steget med 1,44 meter, og dekker 60 prosent av den historiske byens sentrum.

Senest i november ble store deler av byen liggende under vann, etter at vannstanden steg 1,87 meter. Stormflo og kraftig nedbør førte til de verste oversvømmelsene på 53 år, og de nest største målt i området noensinne.

Klimaendringer har fått mye av skylden for situasjonen, og byens ordfører har tatt til orde for at noe må gjøres.