– Vi er veldig nær iskanten, og akkurat nå er det mildvær. Det gjør isen svakere, og det har åpnet seg en del råker rundt oss. Det vi trenger er en skikkelig storm, sier Ousland til God Morgen Norge via satellittelefon lille julaften.

Klager ikke

19 personer er igjen om bord i polarskuta «Lance» etter at et helikopter evakuerte tre personer før helgen. De som er igjen om bord, forbereder seg på en annerledes julefeiring.

– Jeg snakker bare for meg selv, men Mike (Horn) og jeg er lykkelige over endelig å ha kommet om bord i skipet etter å ha krysset hele Polhavet, sier Ousland.

– Men vi er 19 stykker om bord, og mange skulle helst vært hjemme til jul, Men vi gjør det beste ut av det og kan ikke klage, sier Ousland.

Håper på uvær

Kokken har ordnet julemat, og de som er om bord baker pepperkaker og pynter plastjuletrær.

– Når kommer dere hjem?

– Det er det ingen som vet. Vi sitter fast i isflaket her. Vi var jo løs og hadde et kjempestort håp om at nå kommer vi ut, men så kjørte vi oss fast og nå sitter vi som i en skrustikke, sier Ousland.

Mildværet akkurat nå har imidlertid gitt mannskapet nytt håp om at skipet skal komme seg løs.

– Vi håper vi kommer oss hjem i romjulen eller rett over nyttår, sier polfareren.