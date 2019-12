Sørkoreanske Heather Cho er tidligere visepresident i Korean Air, og sammen med sine søsken deleier i selskapet som er grunnlagt av deres far.

Cho ble verdenskjent etter at hun gikk amok om bord i et Korean Air-fly i New York fordi hun fikk nøttene sine servert i pose og ikke på fat.

Hun krevde blant annet at mannskapet på flyet måtte fjernes, og tvang kabinsjefen til å knele foran henne.

Skandale

Nøtteskandalen ble enormt pinlig for hele selskapet. Hennes far, styreleder i Hanjin Group og Korean Air, Cho Yang-ho, måtte gå ut og beklage datterens «tåpelige oppførsel».

Cho Yang-ho døde ett år etterpå, og lillebror Cho Won-tae tok over moderkonsernet Hanjin Group i april 2019. Han gikk også inn som toppsjef i Korean Air.

Nå anklager Heather Cho sin egen bror for å ikke ta hensyn til farens siste ønske om «harmoni» i familiebedriften, skriver Reuters.

Advokatene til Heather Cho sier i en uttalelse at det er tatt beslutninger i selskapet uten å ha konsultert med de andre arvingene.

Frykter aksjefall

Cho Won-tae, Heather Cho og den yngste søsteren Emily Cho eier henholdsvis 6,46 prosent, 6,43 prosent og 6,42 prosent av aksjene i Hanjin Group.

Selskapet skriver i en uttalelse at de håper stridighetene ikke vil gå ut over aksjekursene.

Også Emily Cho måtte midlertidig gå fra stillingen sin på grunn av dårlig oppførsel. Hun ble anmeldt for å ha kastet et glass vann på to møtedeltakere i jobbsammenheng. Hun unnskyldte seg, og saken ble henlagt.