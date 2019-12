– Det kunne vært min testimonial

– Det har vært utfordringen til United i flere sesonger. Det må Solskjær få gjort noe med. En ting er å få frem entusiasme og løpsk raft - og det er viktig - men å spille ut motstandere som legger seg lavt er vanskeligere, og det er en veldig viktig ingrediens for topplagene. Lagene på nedre halvdel ønsker stort sett ikke å dominere ballinnehavet mot bedre lag. Det er et kampbilde topplagene må mestre. Manchester United mangler samhandling offensivt, sier Myhre.

Den tidligere treneren mener også at det er mye mer krevende å jobbe med den offensive delen av spillet enn den defensive.

– Det er mye vanskeligere. Det tar tid. Det er derfor jeg har sagt hele veien at han må få tid. De har startet en prosess hvor man skal få et yngre lag og finne tilbake til røttene. Da trenger man tid. Se for eksempel på førsteåret til Guardiola og Klopp.

– Med den kampbelastningen i Premier League og Europa, og når man i tillegg har flust av landslagsspillere, så sier det seg selv at det er begrenset med tid til å få til dette her. For å gjøre en endring, så er det viktig å ha progresjon. Ingen forventer PL-tittel i år, men det er forventninger om at man prøver å komme topp fire og at man ser fremgang i den delen av spillet. Det er utfordringen for Solskjær nå.

TV 2-eksperten mener at den offensive fremgangen ikke har vært mye å bli imponert av til nå.

– Solskjær hadde hele sommeren til å jobbe med disse tingene, men så langt har vi ikke sett noe særlig fremgang i den delen av spillet.

Pogba kan bli nøkkelen

Neste på programmet for Manchester United er hjemmekamp mot Newcastle. TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller tror det kan bli nok en tøff nøtt for Solskjær.

– Det er en lignende motstander som United har slitt mot tidligere. Det blir ikke akkurat mer rom å boltre seg i enn kampen mot Watford, sier Stamsø-Møller.

Men han tror at Paul Pogba, som fikk mye skryt av Solskjær etter sitt comeback på søndag, kan bli avgjørende.

– Han vil nok vise seg frem. Det er typisk han etter alle spekulasjonene. Jeg tror han kommer til å vise hvor god han er. Det blir nok en slitekamp, men Pogba har klassen man trenger i slike kamper. Jeg tror han kommer til å herje, spår TV 2-eksperten.