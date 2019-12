Søndag formiddag ble politiet i Sussex tilkalt til et boligfelt i Crawley Down.

Utenfor adressen de var tilkalt til var det funnet to døde kvinner. På innsiden fant politiet videre en alvorlig skadet mann, som raskt ble fraktet til sykehus.

Nå har britisk politi arrestert en annen mann, mistenkt for å ha drept de to kvinnene.

Hvorvidt kvinnene ble drept ute på gaten, eller hvorvidt handlingen skjedde inne i boligen er foreløpig ikke kjent.

– Ikke knivdrap

Innledningsvis meldte medier som The Sun, som siterte naboer, at det dreide seg om et knivdrap. Dette har politiet kategorisk avvist.

– Jeg vil gjøre det helt klart at dette ikke dreier seg om en knivdrap, sier Alex Geldart, som leder etterforskningen, i en pressemelding søndag.

Han sier politiet anser dette som en isolert hendelse, og at folk i nabolaget ikke har noe å frykte. Så langt har politiet vært knappe med detaljer rundt drapet.

Stor tilstedeværelse

– Dette er en etterforskning som beveger seg raskt. Store politiressurser vil sendt til åstedet, sier Geldart.

Ifølge The Independent sendte nødetatene over ti politibiler, flere ambulanser og en luftambulanse til åstedet etter at den første patruljen ankom boligen klokken 10.15.

Senere på dagen har krimteknikere satt opp tre telt foran innkjørselen til boligen, og gjennomsøkt området for bevis, ifølge avisen.

– Mine tanker er med vennene og familien til de to kvinnene som har mistet livet sitt på tragisk vis, sier Geldart i politiet.