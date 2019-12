Søndagens julehandel fikk en brå slutt for tolv uheldige kunder på et kjøpesenter i Farsta utenfor Stockholm. Plutselig ble de dynket i vann med avføring etter at et rør hadde sprukket over en hamburgerrestaurant, melder Aftonbladet.

– Det er et avløpsrør som har glidd fra hverandre og forårsaket en lekkasje på nedre plan, forklarer Robin Petersson, pressansvarlig i Farsta sentrum.

Yvette Häggqvis (58) satt og ventet på maten sin da uhellet inntraff.

– Jeg ble klissvåt fra topp til tå. Jeg satt jo rett under og fikk det over hele meg, sier Yvette Häggqvist (58) til Aftonbladet.

Panik i julhandeln när avloppsrör sprack • Yvette, 58: ”Blev dyngsur av all gegga”https://t.co/PhcO0R4cvm pic.twitter.com/BmWqBNPx0m — Aftonbladet (@Aftonbladet) December 22, 2019

Etter lekkasjen ble de berørte samlet på et personalrom på kjøpesenteret. Der fikk de vente i over en time på å få såpe, håndkle og rene klær.

– Vi har vært rundt 12 personer som har sittet og vært helt gjennomvåte og ventet på å får klær, sier Häggqvist.