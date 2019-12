Søstrene Kåss Furuseth åpnet opp for det norske folk – det angrer de ikke på i dag

Dette året har søstrene Else og Cecilie Kåss Furuseth blitt hyllet for sin åpenhet rundt sårbare tema i hver sin dokumentarserie:

Else om det å være singel og barnløs når man nærmer seg 40, og Cecilie om å leve med en psykisk lidelse.

Denne åpenheten angrer de ikke på i dag.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Ikke én vei til lykke

Else sin dokumentarserie, som nylig rullet over skjermen på TVNorge, starter med statsminister Erna Solberg sin nyttårstale fra 2018.

I talen sier Erna at Norge trenger flere barn og at hun ikke trenger å forklare hvordan barn lages. Dette er, ifølge Else, lettere sagt enn gjort for de som ikke har en som Sindre Finnes, Ernas ektemann.

– For vi som ikke har noen Sindre i livet kan ha godt av noen forklaringer. Det er det jeg prøvde å forklare til folk, og se hvilke løsninger vi har. Budskapet er at alle kan følge sin egen oppskrift og gjøre det man har lyst til, og at man eier sin egen kropp, sier Else til God morgen Norge.

Også 39-åringen hadde sett for seg det typiske A4-livet med mann og barn. Sånn ble det ikke. Likevel har hun slått seg til ro med tanken om at veien til lykke er mange.

– Jeg har møtt kjempemange mennesker som har valgt veldig ulike løsninger, og alle ut ifra hjertet. Noen er veldig opptatt av å ikke få barn, noen prøver og prøver, men får det ikke til. Noen tar vare på andres barn og noen får barn med en venn, sier hun.

– Et smart valg

Under innspillingen visste ingen hva Else kom til å bestemme seg for, heller ikke lillesøster Cecilie. Skulle hun forsøke å få barn på egenhånd eller skulle hun fortsette å leve det livet hun lever i dag?

I siste episode avslører Else foran familie og venner at det ikke blir barn på henne. Ikke nå.

– Jeg tror det var et smart valg, sier Cecilie til God morgen Norge.

Mange barnløse mennesker, særlig kvinner, opplever press fra omgivelsene om å få en liten miniversjon av seg selv. Dette var derimot ikke tilfellet for Else.

– Jeg opplevde det motsatte. Bestemor ringte hver kveld og sa at jeg burde skaffe meg en hund. Det blir ikke det heller, for jeg liker å spre kjærligheten ganske tykt. Jeg har sans for å tenke på hele verden som en storfamilie, sier Else.

Stor respons

Både Else og Cecilie har fått en enormt mange tilbakemeldinger det siste året.

Cecilie innrømmer derimot at hun har redd for at hennes psykiske lidelse skal definere henne som person. Likevel er hun glad for at hun tok valget om å åpne opp og belyse tematikken.