Politiet i Sør-Øst meldte om brannen klokken 20.13.

– Det har begynt å brenne i andre etasje og brannvesenet er på plass med røykdykkere. Det er synlige flammer og kraftig røykutvikling. Brannvesenet jobber nå med å få kontroll på brannen, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sør-Øst politidistrikt.

Totalt er det registrert at 13 personer bor på adressen.

– Vi har vært i kontakt med de fleste og per nå er det ingenting som tyder på at det er folk inne i bygget. Vi har heller ikke fått melding om at noen skal være skadd, sa operasjonslederen.

Kort tid etter kunne brannvesenet meldte at brannen var slukket.

– Brannen er slukket og alle leiligheter er gjennomsøkt, oppdaterte vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen på Twitter klokken 20.44.

Årsaken til brannen er foreløpig uavklart.