José Mourinho var langt fra fornøyd etter å ha gått på et 0-2-tap for Chelsea.

Portugiseren mente Heung-Min Son ikke burde fått rødt kort etter å ha sparket mot Antonio Rüdiger. I tillegg kom Tottenham-manageren med et syrlig stikk til Chelsea-spilleren.

Se situasjonen øverst i saken!

– Jeg håper Rüdiger kommer seg etter å ha fått brukket ribbeina, for han må åpenbart fått noen brukne ribbein. Det var et avgjørende øyeblikk i kampen og frem til da tenkte jeg at dommeren var en god dommer, sier Mourinho til Sky Sports.

Portugiseren mente ikke at det var riktig å gi rødt kort til Sør-Koreaneren.

– Når du er frustrert så kan du få disse emosjonelle reaksjonene som dommerne og VAR må analysere. For meg er fotball alltid fotball, og har alltid vært fotball. Premier League og engelsk fotball vil for alltid være Premier League og engelsk fotball. For meg er dette røde kortet rart, sier José Mourinho.

En sarkastisk Mourinho fortsatte å sende stikk i retning Chelseas Antonio Rüdiger.

– Etter situasjonen med Sonny mot Everton, gråt han etter det som skjedde med André Gomes da han brakk beinet. Nå gråter Sonny igjen fordi han har brukket Rüdigers ribbein, fortalte Mourinho.

Det var ikke den eneste kontroversen som foregikk på Tottenham Hotspur Stadium. Mot slutten av kampen ble Rüdiger usatt for rasistiske tilrop fra hjemmesupporterne.

– Klubben vår vil håndtere det, vi er en av klubbene, men alle klubbene er sammen om denne situasjonen. Vi er skuffet over det som skjedde, men protokollene ble fulgt, sier Mourinho om situasjonen.

Chelsea vant kampen etter at Willian scoret to ganger for Frank Lampards menn.