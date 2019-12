Sverige ville hente hjem barn fra al-Hol-leiren – nå har de forsvunnet

– Det burde ikke kunne skje, sier Redd Barnas Sverige-sjef Ola Matsson, som reagerer kraftig på nyheten fra utenriksminister Ann Linde søndag.

Linde opplyser at alt var klart for at barna skulle hentes til Sverige for et par uker siden. Alle tillatelser var innhentet og mottakelsen av barna i Sverige var planlagt.

Men da barna skulle hentes, var det umulig å finne dem, ifølge utenriksministeren.

– Da viste det seg at slektningene som hadde tatt hånd om barna i leiren, helt enkelt hadde gjemt barna og seg selv, sier Linde og legger til at verken svenske eller kurdiske myndigheter vet hvor barna befinner seg.

70.000

Det bor om lag 70.000 personer i fangeleiren nordøst i Syria, to tredeler av dem skal være kvinner og barn. De ble internert etter at syrisk kurdermilits nedkjempet IS tidlig i 2019.

Ettersom de fleste mødrene går kledd i nikab, er det vanskelig å finne barn hvis noen ønsker å holde barna skjult, framholder Linde.

– Vi visste at slektningene ikke ville at barna skulle komme til Sverige, for de mener ikke at Sverige er riktig land for barna å vokse opp i, sier utenriksministeren.

Det vanskelige arbeidet med å finne barna fortsetter, og svenske myndigheter har en nær dialog med andre land i samme situasjon.

Opptil 50 svenske

Linde anslår at mellom 45 og 50 svenske barn fortsatt befinner seg i flyktningleiren, under en håndfull av dem er foreldreløse. Hun vil søndag ikke si nøyaktig hvor mange barn som skulle hentes hjem i denne omgang, utover at det var færre enn fem.

Samme dag kom nyheten fra nabolandet om at to finske småbarn som har bodd i al-Hol-leiren, er kommet til Helsingfors etter å ha blitt hentet av finske myndigheter. De blir nå tatt vare på av helsepersonell og barnevernet.

De humanitære forholdene i den syriske leiren er lenge blitt beskrevet som forferdelige, og hjelpeorganisasjoner har uttrykt stor bekymring over mangel på blant annet mat og medisiner.

«Sjokkerende»

Redd Barna advarer om at barna i al-Hol risikerer å fryse i hjel i vinterkulden og er også bekymret for det psykososiale miljøet i leiren.

– Det er en situasjon som er veldig uklar, det er en risiko for kollaps og at familiene igjen slutter seg direkte til IS eller andre væpnede grupper i området, sier Matsson.

Redd Barna-sjefen mener det er «sjokkerende» at barna forsvant idet myndighetene hadde kommet så langt i prosessen for å hente dem hjem.