Herman (1) fikk brannskader – mamma Veronica (37) kjenner på skyldfølelse

Ulykken skjedde i juni i år, da Veronica Årnes skulle lage havregrøt til sine to små sønner.

Hun hadde akkurat fylt to skåler med havregryn og kokende vann da fjorten måneder gamle Herman kom til for å undersøke kveldsmaten.

Fikk panikk

Mens mamma vasket en kniv, rev Herman skålen sin ned fra benken. Store deler av armen hans ble dekket av varm grøt.

– Jeg fikk helt panikk og skrek jo så høyt at hele nabolaget hørte meg, forteller Veronica et halvt år senere.

Heldigvis er Kenneth Kribe (45) – Hermans far – en godt opplyst brannmann. I løpet av sekunder fikk han løftet sønnen og holdt armen hans under vasken.

I tråd med gjeldende råd fra ekspertene på Haukeland universitetssykehus fulgte han den såkalte 20:20-regelen, der det skadde området skal holdes i 20 graders vann i omkring 20 minutter.

Ifølge tobarnsforeldrene fikk de på sykehuset høre at 20:20-behandlingen kan ha reddet Hermans hud og bevegelighet i håndleddet og fingrene.

Mangler reflekser

En forskningsrapport fra Haukeland viser at mer enn 620 brannskadde pasienter legges inn på norske sykehus årlig.

Tallene avslører at barn under tre år legges inn tolv ganger så ofte som barn over fem år.

– De er nysgjerrige, også har de ikke utviklet refleksene som gjør at man trekker til seg armer og hender i kontakt med noe varmt, forklarer Kenneth Wangen, leder i Norsk forening for brannskadde.

BRANNSKADD: Kenneth Wangen beskriver sin venstre hånd som «bygd opp på nytt». For 18 år siden lå han en måned i koma etter en ulykke under røykdykking. Etter tre år var han tilbake i jobben. Foto: Magnus Braaten / TV 2

Wangen har selv store brannskader etter en ulykke som røykdykker i 2001. Siden har han blitt en av landets mest kunnskapsrike på området.

Sammen med Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening har han startet prosjektet «Sky ilden», som jobber for å redusere antall brannskader.

Foreldrene: – Flaut

Mange ganger har Wangen og Skaar forsøkt å få foreldre til å fortelle sine historier i pressen, slik at andre foreldre skal bli mer oppmerksomme.

– Brannskader er tabu. Mange foreldre kjenner på skyldfølelsen fordi de føler de har påført barnet en brannskade. Noen ganger kan det være at barnet selv ikke engang sliter med brannskaden lenger, mens en forelder fremdeles har store problemer, sier Wangen.

Den erfarne røykdykkeren roser Hermans foreldre både for deres håndtering av ulykken og for at de nå våger å fortelle om den.

Samtidig erkjenner foreldrene at også de kjenner på en skyldfølelse.

– Herman hadde jo enorme smerter, og vi var fire dager på Ahus. Vi hadde også oppfølging i tre uker på Ahus i ettertid, der vi kom inn og skiftet bandasjer hver eneste dag. I tillegg har han ikke kunnet gå med lite klær hele sommeren, fordi man må beskytte sårene i over et år, forteller Veronica.