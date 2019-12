Det melder The Guardian.

Det er menneskerettighetsgruppene WeMove og Centre for Child Rights som hevder å vite at en av leverandørene til Ferrero i Tyrkia bruker barn helt ned i 11-årsalderen i arbeidet med å plukke hasselnøtter.

Hasselnøtter brukes i produksjonen av Ferreros sjokoladeprodukter. Omtrent 30 prosent av hasselnøttene som brukes i deres produkter blir kjøpt fra Tyrkia, der barnearbeid er utbredt.

12 timers arbeidsdag

Barn som har blitt intervjuet av de to menneskerettighetsgruppene hevder at de tvinges til å jobbe opp mot 12 timer om dagen.

– Vi kommer inn på gården 06.30 og begynner å jobbe 07.30. Så jobber vi til 18.00, sier en 11 år gammel jente i et av intervjuene.

Andre barn som har blitt intervjuet sier at de jobber uten kontrakt og uten forsvarlig utstyr helse- eller sikkerhetsmessig. En annen jente på 12 år sier at hun har jobbet med innhøsting av hasselnøtter i to år.

Flere gårdseiere har også blitt intervjuet.

– Hvis jeg ikke lar barna jobbe, tar familien dems med til andre gårder som vil ansette dem. Når vi lar dem jobbe, føler vi oss skyldige. Til syvende og sist er det bare et barn, sier en gårdseier.

– Prisen er problemet

I en uttalelse til The Guardian sier Ferrero at de er klar over problematikken med barnearbeid i Tyrkia, og at de er fast bestemt på å forhindre og eliminere barnearbeid i alle deres distribusjonskanaler.

– Kompleksiteten i distribusjonen av hasselnøtter betyr at det ikke kan forandres av én aktør. Samarbeid er essensielt for å takle problemet med barnearbeid, sier en talsperson for Ferrero.

Selskapet, som er verdens tredje største sjokoladeprodusent, har som mål å gjøre 100 prosent av hasselnøttene de kjøper inn sporbare. I dag er den prosenten kun på 49 prosent.

– Roten til problemet er prisen Ferrero betaler for hasselnøtter. Vår kampanje ber Ferrero om å støtte en rettferdig pris for hasselnøtter i Tyrkia for å sikre at arbeidere får en levelig lønn og at barnearbeid elimineres fra deres distribusjonskanaler, sa Giulio Carini, en kampanjeleder i WeMove, til BBC i september.