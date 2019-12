Det var i forbindelse med en bekymringsmelding om at mannen hadde begått overgrep mot et av barna i barnehagen der han var ansatt som pedagogisk leder, at mannens PC ble beslaglagt, skriver Bergensavisen.

Overgrepssaken ble senere henlagt etter bevisets stilling.



På mannens PC ble det imidlertid gjort funn av 300 bilder og 30 overgrepsvideoer. Materialet skal ha blitt lastet ned første halvår i 2015.



En IP-adresse som dukket opp i forbindelse med FBIs etterforskning av det skjulte nettet, der anonyme brukere deler overgrepsmateriale, kunne også knyttes til mannen.



Saken var oppe i Bergen tingrett 11. og 12. desember i år, og mannen ble dømt til ubetinget fengsel i sju måneder. Han fikk redusert straff som følge av lang saksbehandlingstid.



Det meste av overgrepsmaterialet som ble lagt fram i retten, omhandler jenter i alderen tre til tolv år, og retten omtaler videoene som svært grove, skriver avisen.



I retten nektet mannen straffskyld og la blant annet fram en teori om at filene kan ha havnet på PC-en hans i forbindelse med nedlasting av tegneserier og lignende. Retten festet imidlertid ingen lit til forklaringen.