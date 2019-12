For andre renn på rad ble Marius Lindvik beste nordmann, men det ble ingen pallpass i Engelberg.

Etter rennet kunne trener Alexander Stöckl avsløre hvem som blir med til hoppuka.

– Det blir de seks som var med her i dag, pluss Robin Pedersen som er hjemme og trener, sier østerrikeren til TV 2.

Det vil si at følgende utgjør Norges lag: Robert Johansson, Marius Lindvik, Johann André Forfang, Sondre Ringen, Daniel André Tande, Anders Håre og Robin Pedersen.

Johansson ledet

Mannen med den verdenskjente barten ledet etter en omgang preget av svært varierende vindforhold. I finalen svevde Johansson ned til 122 meter. Det var altfor kort, og nordmannen havnet på åttendeplass.

– Det er surt å være nummer én, så blir man nummer åtte, sier Johansson til TV 2.

Ryoyu Kobayashi vant rennet foran Peter Prevc og Jan Hörl.

Tande i svak form

For Daniel-André Tande ble det nok en tung dag i bakken. 25-åringen, som startet sesongen på strålende vis, maktet heller ikke å komme seg til finaleomgangen. Et svev på kun 107 meter gjorde at Tande kun hadde fem hoppere bak seg på listen.

– Han må nok ta seg noen ekstra teknikkøkter på Olympiatoppen for å komme i form igjen, sier tidligere hopper Tom Hilde.

Til tross for to konkurranser på rad uten finaleomgang, trener Alexander Stöckl er ikke bekymret for Tandes formsvikt.

– Han fant aldri ut av bakken her. Det ble krevende i dag med forholdene. Hvis man da er usikker, så blir det vanskelig. Jeg er ikke bekymret, sier Stöckl til TV 2.

Marius Lindvik, som var beste nordmann i lørdagens renn, hang bra med på en sjetteplass etter første omgang, men klarte ikke å avansere ytterligere. Unggutten endte til slutt på syvendeplass. Dermed ble 21-åringen beste nordmann også i søndagens renn.

Johann André Forfang ble nummer tolv, mens Sondre Ringen endte på 28. plass. Anders Håre havnet på 31. plass.