Meldingen fra politiet kom klokken 15.51.

– Det er to biler som har frontkollidert. To personer blir fløyet til St. Olavs hospital. Skadeomfanget på de to er uvisst, men de var bevisste, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Den tredje personen som er skadd pådro seg kun lettere skader, og blir fraktet vekk i ambulanse.



Årsaken til ulykken er foreløpig uklar.

– Det ble meldt å være svært glatt på stedet, men det er for tidlig å slå fast om det er årsaken, sier Gram Franck.

