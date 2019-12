Martin Ødegaard med frisparkperle og målgivende: – Blant verdens beste spillere

Osasuna - Real Sociedad 3-4

Martin Ødegaard var helt ustoppelig mot Osasuna.

Drammenseren noterte seg først for sesongens fjerde målgivende da han på elegant vis slapp ballen perfekt gjennom til Mikel Oyarzabal, som ga baskerne 1-0.

Like før halvtimen tok Ødegaard saken i egne hender, da han leverte en frisparkperle fra absolutt øverste hylle.

Ødegaard skrudde ballen, i en lekker bue, over muren og opp i venstre kryss.

Dette var også Sociedads første scoring på direkte frispark denne sesongen.

Se frisparkperlen og den målgivende pasningen i vinduet øverst!

– Frisparket hans er som å se David Beckham i glansdagene. Teknikken ligner veldig, selv om Ødegaard bruker venstrefoten, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Er blant verdens beste

I første omgang var 21-åringen helt fenomenal for baskerne, og herjet til tider med Osasuna-forsvaret.

– Martin Ødegaard er blant verdens beste spillere akkurat nå, og både den målgivende pasningen og frisparket i første omgang er det få andre spillere som klarer. Han har vært strålende i La Liga denne sesongen, og jeg slutter ikke å la meg imponere over det han viser frem i Sociedad-drakten. Motstanderne vet at det er han som er Real Sociedads beste offensive spiller, men i dag er ikke Osasuna i nærheten av å stoppe ham, sier Mathisen.

– Det er ikke mange dager før Idrettsgallaen går av stabelen, og jeg skjønner ingenting hvis ikke Martin Ødegaard blir kåret til årets mannlige utøver i 2019, fortsetter Mathisen.

Og så leverer han den perlen av et frispark😂🙏 Det er Beckham-klasse over det frisparket der. Rundlurer keeper og hamrer den i krysset! Ikke lenge til årets mannlige utøver skal kåres på Idrettsgallaen, og den er det bare å få gitt til Martin Ødegaard👏 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) December 22, 2019

To mål på tre minutter

Baskerne var nådeløse i første omgang, og scoret to mål i løpet av tre minutter. Først var det pasningen fra Ødegaard gjennom til Oyrazabal som ga gjestene ledelsen.

Før Portu bare tre minutter senere utnyttet en tabbe fra Osasuna-forsvaret og sendte Sociedad opp i 2-0.

Defensivt gikk det derimot ikke like bra for baskerne. Like før pause reduserte Adriane for vertene, før Ezequiel Avila utnyttet svakt forsvarsspill hos Sociedad og satt inn 2-3 etter pause.

Rødt kort og Isak-scoring

Etter 72 minutters spill gikk det en kule varmt for Osasunas Facundo Roncaglia, som slo albuen i ansiktet på Sociedads Robin Le Normand, og ble belønnet med direkte rødt kort etter VAR-sjekk.

Alexander Isak startet nok en gang på benken for Sociedad, men kom inn og markerte seg etter bare tre minutter. 20-åringen fikk stå mutters alene da ballen havnet i Osasuna-boksen. Svensken ga baskerne 4-2 på på enkelt vis.