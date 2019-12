Har du et ubesvart anrop får 62 56 00 00? Da bør du kanskje slå på tråden.

Telefonen kommer nemlig fra Hamar og Norsk Tipping. Lørdag kveld ble hele 41 mennesker trukket ut som vinnere av én million kroner hver i Supertrekning i Lotto.

Norsk Tipping har fått tak i 27 vinnere, men 13 personer vet enda ikke at de har fått en ekstra fin julegave på forskudd.

– Veldig hyggelig

Trekningsredaktør i Norsk Tipping, Elin Bjørn, sier til TV 2 at de satt og ringte til 23.30, lørdag kveld.

Norsk Tipping fortsetter derfor jobben på søndag.

– Det er en skikkelig takknemlig jobb. Det er mange å ringe på en kveld, men det er veldig hyggelig, sier hun.

Bjørn sier at de får mange forskjellige reaksjoner fra vinnerne. Mens noen begynner å gråte, tar andre det litt mer rolig.

– Jeg føler meg litt som en julenisse. Jeg har ikke lue, men jeg har en telefon, sier trekningsredaktøren.

Vinnerne Norsk Tipping ikke får tak i Mann i 70-åra fra Frogn i Akershus Mann i 70-åra fra Bærum i Akershus Mann i 60-åra fra Nesodden i Akershus Kvinne i 50-åra fra Hurum i Buskerud Mann i 30-åra fra Nes i Buskerud Mann i 50-åra fra Voss i Hordaland Mann i 50-åra fra Sykkylven i Møre og Romsdal Kvinne i 50-åra fra Oslo Mann i 30-åra fra Naustdal i Sogn og Fjordane Kvinne i 70-åra fra Oppdal i Trøndelag Mann i 40-åra fra Trondheim i Trøndelag Mann i 70-åra fra Fredrikstad i Østfold Kvinne i 50-åra fra Eidsberg i Østfold

Flere sperrer nummeret

Hun legger til at mange tror nummeret til Norsk Tipping er fra en selger.

– Det er en del som er skeptiske, og vi opplever at det er en del som sperrer nummeret, sier Bjørn.

Men er du én av de heldige vinnerne, og ikke har tatt telefonen, så fortvil ei. Pengene kommer nemlig på konto uansett.

– Overføringen blir satt i gang med en gang vinnerne blir trukket ut, sier Bjørn.

Men Norsk Tipping fikk heldigvis tak i noen av de heldige vinnerne. Én av disse var en kvinne i 60-årene fra Nittedal. Men ifølge Norsk Tipping måtte det grundige forklaringer til før hun trodde på at hun var blitt millionær.

– Mannen min sa jeg ikke skulle ta telefonen, fordi det antagelig var telefonsalg. Men det var det jo ikke. Åh, nå er jeg helt skjelven, sa hun ifølge en pressemelding fra Norsk Tipping.

– Kjekt å ha

En annen glad vinner var en mann i 50-årene fra Bærum. Han fulgte med på trekningen på NRK, men duppet av like før sendingen var over.

– Jeg så at det var Supertrekning, men tenkte ikke så mye mer over det før jeg sovnet. Jeg har forkjølelse med høy feber, så overskuddet var ikke helt på topp. Men jeg kjenner at formen er stigende nå, sa han.

Planene for premiepengene var ikke helt klare da Norsk Tipping snakket med den ferske millionæren lørdag kveld.

– Men det er kjekt å ha, sa han og lo.