De norske herrene hadde nok en imponerende dag under sprinthelgen i Planica.

Det ble dobbelt norsk under søndagens lagsprint. Et superrykk fra formsterke Erik Valnes sørget for norsk seier. Han utgjorde Norges førstelag sammen med Sindre Bjørnestad Skar. Norges andrelag, bestående av Gjøran Tefre og Håvard Solås Taugbøl, ble nummer to. Finland tok tredjeplassen.

Erik Valnes kom også på tredjeplass under lørdagens individuelle sprintkonkurranse.