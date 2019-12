Alle ofrene er innlagt på sykehus, opplyser politiet i Chicago, ifølge CNN.

Minnestunden var for en ung mann som ble skutt og drept under forsøk på en bilkapring i april. Den ble arrangert i forbindelse med at det var mannens fødselsdag.

Skyting skjedde klokken 00.35 lokal tid, skriver CNN. Alder og kjønn på ofrene er foreløpig ikke kjent.