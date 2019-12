Saken oppdateres!

Været har virkelig satt sitt preg på helgens sprintkonkurranser i Planica. Under søndagens lagsprint snødde det så mye at en reklame-port brøt sammen som følge av heftig snøfall - og det kun et knapt minutt før løperne skulle passere.

Se video øverst i saken (video med tillatelse fra NRK)

En rekke funksjonærer reagerte kjapt og fikk satt opp den oppblåsbare porten like før langrennsjentene kom.

– Det her kunne blitt dramatisk, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

Heldigvis fikk ikke uhellet noen konsekvenser for gjennomføringen av rennet. Også på lørdag var det fullt værkaos. Sprintfinalene måtte utsettes en god stund grunnet kraftig hagl og lyn og torden.

Mer jubel for Sverige

De norske jentene var ute etter å revansjere lørdagens svake resultater, men det gikk ikke veien.

Sveriges andrelag med Maja Dahlqvist og Linn Svahn mestret forholdene best og sørget for en ny svensk jubeldag.

20 år gamle Svahn avgjorde løpet helt på tampen og henviste dermed det svenske førstelaget, med Stina Nilsson og Jonna Sundling, til andreplassen.

– Maja har en så bra rekke resultater i lagsprint. Jeg gjorde bare mitt beste for å holde rekken hennes gående, sa Svahn etter målgang.

Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth måtte nøye seg med fjerdeplassen etter at Nilsson satte inn støtet på slutten av nest siste etappe og fikk med seg Dahlqvist.

Fire lag var samlet i tet inn mot oppløpet. Stenseth klarte ikke å være med helt inn, og da tok sveitsiske Nadine Fähndrich tredjeplass. Hun gikk sammen med Laurien van der Graaff.

Rennet i Slovenia var preget av et kraftig snøvær, og det begrenset muligheten til å skaffe seg luke tidlig i løpet. Dermed var det nærmest helt jevnt mellom de ti lagene på de første fire av seks etapper.

Falla og Stenseth ble slått med 7,58 sekunder av vinneren. Norges andrelag med Mari Eide og Tiril Udnes Weng endte som nummer seks, 12,41 sekunder bak Sveriges andrelag.

