UP – Utrykningspolitiet – har mange av oss hilst på opptil flere ganger, og som oftest er resultatet av utekontrollene at vi kan kjøre videre med god samvittighet – og uten kopien av et forenklet forelegg i hanskerommet.

Mange ender imidlertid opp med det siste, og aller mest for å ha kjørt for fort. I løpet av fjoråret var det i gjennomsnitt 281 UP-reaksjoner på for høye hastigheter hver eneste dag hele året igjennom. Da er også anmeldelser medregnet.

170.000 reaksjoner

I løpet av 2019 kontrollerte UP hele 643.809 bilførere på norske veier, eller gjennomsnittlig 1.764 hver eneste dag! Resultatet av dette var 97.519 forenklede forelegg og 5.078 førerkortbeslag.

I tillegg hadde fotoboksene det travelt: Fra ATK-kontrollene endte året med 65.980 forenklede forelegg og 2.919 anmeldelser! Antall reaksjoner på for høy fart ble dermed totalt over 170.000 i 2019, så det kjøres fortsatt friskt.

I tillegg til reaksjonene på hastighet, var det ifjor 3.238 anmeldelser for ruskjøring og 16.950 forelegg for ulovlig mobilbruk. Dette er for øvrig på 1.700 kroner. De fleste av oss har nå en smarttelefon og den er med overalt, også når vi kjører bil. Det skaper dessverre mange farlige situasjoner i trafikken, der sjåfører har fokus på mobilen i stedet for bilkjøringen.



For manglende bruk av bilbelte var det 2.400 forelegg i fjor, så på det siste området begynner Ola Nordmann å bli ganske flink.

Flere blir tatt

– 643.809 bilførere kontrollert er ganske mange?

– Ja, og med digital telling er dette tallet ganske presist. Det er i overkant av den ambisjonen vi har, som er å notere omkring 600.000 ruskontrollerte bilførere årlig, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen til Broom.

– Aktivitetsnivået er generelt høyt, men totalantallet vil alltid kunne variere noe i takt med spesielle og mer målrettede aksjoner, legger han til.

– Vi har på det meste vært oppe i mer enn 900.000 kontrollerte bilførere på ett år, men dette antallet avhenger av hvilke områder som er prioritert.

– Kommentar til fjoråret generelt?

– Vi ser tydelig at flere blir tatt for å ha kjørt for fort i år enn foregående år. Det er også – dessverre – tegn til en økning i antall rus-tatte. Dette behøver ikke å bety at det generelt er flere som kjører for fort eller som ruser seg, men er nok i mye større grad et uttrykk for at treffsikkerheten vår er bedre.

– Økt effektivitet med digitaliserte forelegg, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen. Foto: UP

Raskere og mer effektivt

– Vi vet at det fortsatt er alt for mange som overskrider fartsgrensene, så vi har mye å ta av. Vi jobber jo primært for å luke ut de farligste fartsovertrederne, men i den jobben er det heller ikke til å unngå at vi også tar en del av dem som kjører skikkelig, men som kan gli litt over tillatt fart akkurat der vi står, legger Skjelbred Larsen til.

– Vil UP bli enda mer effektive med overgangen til digitale forelegg?

– Ja, det tenker vi jo at vi kan bli. En pilotperiode med uttesting av den digitale prosessen viste også tydelig at alt går raskere og blir mer effektivt når alt kan avgjøres på stedet. Når det er sagt, vil jeg tilføye at det fra vår side er prioritert at alt skal gjennomføres på en ordentlig og ryddig måte.

Atferd alltid aktuelt tema

– Gevinsten ligger i at det totale bildet endrer seg. Med digitale forelegg direkte til Statens Innkrevingssentral har vi eliminert den gamle bøygen med håndskrift i alle slags vær, og det er ingen tvil om at Staten har gått glipp av en del penger på grunn av at håndskrift i en del tilfeller har vært umulig å tyde.

I tillegg slipper vi nå tidkrevende manuell kontroll av forelegg i de enkelte politidistriktene ved at forelegg nå sendes direkte til SI med mobiltelefonen, sier Roar Skjelbred Larsen.

Han understreker til slutt at atferd alltid er et aktuelt tema, ikke minst med tanke på bruk av mobiltelefon som kan være svært risikabelt under kjøring.

