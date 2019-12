Det melder flere amerikanske medier, deriblant Hollywoodlife og TMZ.

Seremonien foregikk i hagen til paret i deres hjem i Los Angeles. Ifølge en kilde ukebladet JustJared har snakket med var det en liten og intim fest.

Paret selv har foreløpig ikke bekreftet giftermålet.

Hilary Duff og Matthew Koma møtte hverandre i 2015, et lite år etter at Duff skilte lag med eks-mannen Mike Comrie (39). De to var gift i fire år.

Duff og Koma ble i 2018 foreldre til datteren Banks Violet Blair.

Skuespilleren ble kjent i ung alder i rollen som Lizzie McGuire i Disney-serien med samme navn.

GIFT: Paret har vært sammen siden 2015, lørdag ga de hverandre sine ja i en privat og intim seremoni. Foto: Willy Sanjuan

I Norge gikk serien på Fox Kids fra 2001 til 2004.

Tidligere år ble det kjent at strømmetjenesten Disney+ gir nytt liv til serien. Innspillingen startet i høst. I den nye seien har blitt Lizzie McGuire 30 år, og hun bor og jobber i New York. Serien er ventet å ha premiere en gang neste år.

Hilary Duff er også kjent fra TV 2 Sumo-serien Younger, hvor hun spiller forleggeren Kelsey Peters.