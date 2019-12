– Vi har innhentet video fra hendelsen og har sett at mannen, slik vi trodde, var alene da han kom i vannet. Vi vet likevel ikke hvorfor han havnet uti, for videoen er for dårlig til å kunne se det klart, sier Roger Hjertø, vaktleder ved Krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk meldingen om at en livløs mann var oppdaget i sjøen ved Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo klokken 18.31. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og mannen får nå behandling på Ullevål sykehus.

Erklært død ved en feil

Politiet opplyste først at mannen var død da de hentet opp mannen.

En time senere etter hendelsen opplyste politiet at mannen ikke er død likevel. De beklager feilinformasjonen.

– Vi tok feil basert på den informasjonen vi fikk og erklærte han død, uten at han var det, sa Grøttum til TV 2 etter hendelsen.

Operasjonslederen sier feilen oppsto ved kommunikasjonssvikt. Politiet snakket med helsepersonell på stedet og mannen ble da erklært død.

– Helsepersonell jobbet videre med sine apparat, da viste det seg at det likevel var hjerteaktivitet på mannen. Her kunne vi ha ventet litt med å erklære personen for død. Når vi gjør en feil, må vi selvsagt dementere det, sier Grøttum.

Fortsatt kritisk

Tilstanden ble betegnet som kritisk da han ankom sykehuset fredag kveld, og er søndag uendret.

Videoen fra Tjuvholmen viser at mannen havnet i vannet i underkant av en time før han ble hentet opp.

– Han har ligget i vannet veldig lenge. Når han har ligget såpass lenge i vannet, blir prognosen dårlig, men de prøver det de kan på sykehuset, sier Hjertø til NTB søndag.

Mannen er en 61 år gammel norsk statsborger fra Oslo.

Politiet har avhørt flere vitner i saken.