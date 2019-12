Skogbrannene herjer –australsk landsby utslettet

I flere uker har massive skogbranner herjet i den australske delstaten New South Wales.

Lørdan ble landsbyen Balmoral så godt som utslettet. Det opplyser delstatens statsminister Gladys Berejiklian, natt til søndag.

– Ødeleggelsene er sjokkerende. Vi har fått fryktelige nyheter om at det ikke er mye igjen av Balmoral, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge brannsjef Shane Fitzsimmons er det snakk om flere titalls hjem og bygninger som har gått tapt i flammene.

– De neste 24 timene vil hundrevis av hjem i delstatene føye seg til denne listen, sa han på et pressemøte ifølge The Guardian.

Unntakstilstand

Allerede onsdag denne uken erklærte hun syv dagers unntakstilstand i New South Wales på grunn av de ekstreme temperaturene.

Tirsdag ble det slått varmerekord for kontinentet da gradestokken viste 40,9 grader.

I flere australske delstater kjemper nå flere tusen brannmenn en intens kamp mot flammene. På lørdag var kombinasjonen av en hetebølge og sterke og uforutsigbare vinder med på å gjøre jobben til brannmennene svært krevende.

^ INTENS KAMP: Tusenvis av brannmenn kjemper en intens kamp mot skogbrannene som herjer i Australia. Foto: Peter Parks / AFP

Minst ti mennesker har mistet livet og over 800 hjem er ødelagt. Blant disse er to frivillige brannmenn.

– Vi kommer ikke til å få kontroll på disse brannene før vi får noe skikkelig regn, sier brannsjef Fitzsimmons i New South Wales.

Frykter folkehelsekrise

Hans kollega Ben Shepherd spår at brannene kommer til å fortsette å spre seg til godt over jul.

– Vi er inne i en periode med ufattelig tørke, og noen områder har ikke opplevd regn på over tolv måneder, sier Shepherd til BBC.

Leger har ropt varsku om en mulig folkehelsekrise som følge av den giftige røyken i Sydney og delstaten for øvrig.

– Det er så å si hele New South Wales' befolkning som blir utsatt for langvarig røyk, og fordi vi aldri har opplevd dette før, så vet vi ikke hva det endelige utfallet vil bli, sier Kim Loo som er medlem i organisasjonen Doctors for the Environment.

Kritikk

Australias statsminister Scott Morrison har de siste dagene blitt utsatt for sterk kritikk, etter det ble kjent at han dro på ferie til Hawaii, midt under skogbrannenes herjinger.

Han valgte før helgen og avbryte ferien.

– Jeg angrer dypt om min ferie med familien har fremstått som respektløs overfor noen av de mange som er rammet av de grusomme skogbrannene, sa Morrison.

Han mener de mange brannene kan settes i sammenheng med de globale klimautfordringene. Men samtidig avviser han at det vil føre til forandringer på landets klimapolitikk.