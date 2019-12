Travelt for politiet i natt: – Det har vært mye uro

Tidlig søndag morgen melder politiet i Nordland at det har vært en travel natt, spesielt i Bodø.

Siden midnatt rykket politiet i distriktet ut på 51 hendelser. Mange av disse gikk ut på å avverge og avslutte slagsmål.

– Ønsker bråk

– Det har vært mye uro i natt. Vi oppfordrer folk til å kose seg, men fortsatt oppføre seg. Det er den en skal i jula, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til TV 2.

Operasjonslederen tror årsaken er at såpass mange er reist hjem for julen.

– En skal møte kjente, og det har oppstått en uvanlig sammensetning med folk. De fleste oppfører seg, men det er de som ønsker bråk, sier han.

Han sier de har hatt mange patruljer ute gjennom natten.

– Vi har prøvd å se situasjonene tidlig. Vi har stort sett prøvd å gi folk pålegg om å forlate stedet, spesielt siden situasjonene ikke utartet seg videre til vold.

– Mange av disse situasjonene har medført mye arbeid for hver og en av oss. Vi på operasjonssentralen har fått kjørt oss, og patruljene der ute har fått kjørt seg, sier han.

8 i arresten

Også i Bergen har det vært en urolig natt.

– Vi har hatt 18 oppdrag som går ut på ordensforstyrrelse, og da i hovedsak i Bergen sentrum, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til TV 2.

– Det er stor forskjell fra i går, da det var ekstremt rolig. Det har vært mye bortvisninger fra steder.

Den mest alvorlige av dem skjedde sent lørdag kveld da en person ble slått bevisstløs ved Festplassen. Ingen er tatt for gjerningen.

I tillegg har åtte stykker havnet i arresten for diverse forhold, deriblant for fyll, narkotikabruk, for å ikke følge politiets pålegg og vold mot offentlig tjenestemann.

– Hendene fulle

Også politiet i hovedstaden melder om uvanlig mye hendelser.

– Det har tatt seg kraftig opp fra i går. Vi har hatt hendene fulle med diverse hendelser gjennom hele natten, sier operasjonsleder Tor Jøkling til TV 2.

Han forteller at de har vært på i underkant av 60 oppdrag relatert til ordensforstyrrelser, slagsmål, kroppsskade og kroppskrenkelser.

Operasjonsleder Stig Roger Olsen hos politiet i Trøndelag forteller også om en urolig natt.

– Det har vært en amper natt. Vi har satt syv i arresten, og gitt en god del mennesker pålegg om å forlate sentrum. Det har vært hektisk, og vi har fått inn mange meldinger. Det var også urolig i går, sier han.

I Agder skilte Kristiansand seg spesielt ut.

– Det har vært påfallende mange hendelser. Vi har ikke satt så mange i arrest, for vi har hatt mer enn nok å gjøre, og brukt bortvisning som metode. Det er gjort rett og slett fordi det tar så mye kapasitet å sette noen i arrest, og vi vil ha mest mulig patruljer ute, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt.