I juni i år ble legen William Husel pågrepet i Ohio i USA, anklaget og siktet for å stå bak 25 drap.

Ifølge påtalemyndigheten skal Husel gitt ut store mengder av det smertestillende middelet fentanyl til pasienter som var døden nær.

Oppdaget av sykehuset

Det siste dødsfallet skjedde i november i fjor.

Det var selskapet Husel arbeidet for, Mount Carmel Health System, som driver sykehus i staten, som selv meldte fra etter å ha oppdaget uregelmessigheter.

– Dosene var på et såpass høyt nivå at en ikke trodde at det kunne være gitt av en medisinsk årsak, skrev Ron O'Brien i påtalemyndigheten i en pressemelding i juni.

Hver og en av dødsfallene han er anklaget for å stå bak har en strafferamme på minimum 15 år i fengsel.

Legen erkjenner ikke straffeskyld.

Går til sak

Etter at Husel ble pågrepet, mistet ni sykepleiere og en apoteker jobben. Nå går de til sak mot Mount Carmel, og mener de er blitt svertet og fått livene sine ødelagt som følge av saken.

Ifølge søksmålet endret sykehuset reglene sine for medisinering, med det mål om å legge skylden på dem, og dermed beskytte seg seg selv.

– Det bemerkelsesverdige og tittel-vennlige falske bildet av en ond lege og hans medsammensvorne medarbeidere har ødelagt livene til mange dedikerte sykepleiere og apotekere. Offentligheten, påtalemyndigheten lokalt og påtalemyndigheten i delstaten er blitt overbevist om at noe grusomt har skjedd, står det i søksmålet.

Ifølge søksmålet har de slitt med å få seg jobb i etterkant. Nå krever de minimum 224.000 kroner hver, i tillegg til å få dekket rettskostnader og videreutdanning.

– Vi håper søksmålet endelig vil få sannheten frem, og gjenoppbygge den viktige tilliten mellom lokalsamfunnet og de flinke sykepleierne, apotekerne og legene som sykehuset har påført så mye skade på det siste året, sier advokat Robert Landy.

Sykehuset uenig

Mount Carmel Health Systems avviser at de har forsøkt å legge skylden over på de tidligere ansatte.

– Vi undersøkte dette grundig, og står ved vår beslutning, sier kommunikasjonsdirektør Melissa Lander til CNN.