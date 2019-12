Ifølge spansk kriseberedskap ble en vindsurfer funnet omkommet i provinsen Huelva, og annen mann døde da han prøvde å manøvrere bilen gjennom en elv som hadde flommet over i Granada.

Lørdag mistet en 32 år gammel kvinne fra Sør-Korea livet etter at hun ble truffet av deler som hadde løsnet fra en bygning i sentrum av Madrid som følge av den kraftige vinden.



Stormen «Elsa» har herjet på den iberiske halvøyet siden onsdag. Akkurat i det stormen så ut til å lee lørdag, brakte stormen «Fabien» med seg en ny runde med sterk vind og kraftig nedbør.

Høyt farenivå

Det spanske sivilforsvaret har advart mot at stormen kan bringe med seg en vind med en styrke på opptil 140 kilometer i timen og 9 meter høye bølger langs Atlanterhavskysten.

Lørdag ble flere flyavganger avlyst, og flere områder er uten strøm som følge av skader på strømnettet. Den nasjonale meteorologtjenesten i Spania erklærte rødt farenivå langs kysten i regionen Galicia lørdag, det høyeste nivået på skalaen.

Feid vekk av flomvann

På fredag døde ytterligere en person i et skred i Asturias, en annen ble drept da en steinmur kollapset i Galicia. En tredje person ble feid vekk av flomvann i Castilla og Leon, oppgir en talskvinne fra regjeringen ifølge Reuters.

I Portugal omkom en mann nær Lisboa torsdag etter at et tre falt over bilen hans, og en annen mann omkom senere nord i landet da huset hans kollapset, ifølge portugisiske myndigheter.

Også sør i Frankrike har man merket uværet, og flere parker har blitt stengt i helgen.