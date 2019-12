Hendelsen skjedde i 22-tiden natt til lørdag i Arendal, ifølge Agderposten.

Personen som truet dem, hadde ringt AMK og bedt om hjelp.

– De to som kom fram, tok seg inn på adressen. Den første av dem sier de ble møtt av en geværmunning som enten pekte på dem eller i deres retning, samtidig som pasienten ropte at de skulle komme seg ut, og at han ikke ville ha dem der, sier tillitsvalgt for ambulansepersonell og AMK-ansatte i Fagforbundet i Agder, Lars Vereide.

AMK ble varslet om at politiet måtte komme til stedet. Politiet bekrefter at de rykket ut til hendelsen, men kommenterer ikke saken ytterligere.