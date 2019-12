De 14 hestene ble funnet drept i en nedlagt kullgruve i Kentucky i USA.

Noen av hestene hadde skuddsår i hodet, mens andre hadde blitt skutt i brystregionen. Et mindretall av hestene var gravide da de ble drept, melder The New York Times.

Flere av hestene tilhørte en lokal bonde, som meldte fra til politiet om hendelsen på mandag. De resterende av hestene var villhester.

Tilbyr dusør

Ifølge avisen har massedrapet fått stor oppmerksomhet nasjonalt, noe politiet håper vil bidra til å pågripe de ansvarlige.

Etterforskerne har uttalt at de har flere spor i saken. I tillegg har dyrevelferdsorganisasjoner utlovet dusør på flere tusen dollar for informasjon som kan hjelpe til å oppklare saken.

– Jeg har jobbe i politiet i over 30 år og har aldri sett noe lignende. Det er hjerteskjærende. Vi er stolte av hester i Kentucky, sa sheriff John P. Hunt fredag.

– Som en slagmark

Tonya Conn, sjef for dyreorganisasjonen Dumas Rescue, besøkte åstedet med en veterinær på tirsdag og onsdag.

– Jeg skal fortelle deg hvordan det ser ut, som en slagmark under en borgerkrig. Man sier at det er ting som aldri kan bli usett? Man kan aldri use dette, sa Conn.

Sheriff Hunt har uttalt at han tror gjerningen har skjedd mellom 13. og 15. desember, skriver The New York Times.



Ingen er foreløpig pågrepet for gjerningen.