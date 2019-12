Det er første gang en nordmann har vunnet det som blir sett på som en av de mest prestisjetunge utmerkelsene i friidrettsverden. Hele 34 av 36 i juryen har satt Warholm på toppen av lista.

Warholm vant foran sprinteren Noah Lyles med den svenske diskoskasteren Daniel Ståhl på tredjeplass.

– Stort

Trener Leif Olav Alnes tror nesten ikke det er sant når han får høre om utmerkelsen

– Dette er utrolig stort. Hva skal jeg si? Det er ufattelig stort, sier Alnes til TV 2.

– Så for en gangs skyld er du tom for ord?

– Ja, det er uvirkelig stort. Og jeg er kjempestolt av Karsten. Dette er kanskje det mest seriøse magasinet i verden, så denne henger meget høyt, sier Alnes.

Andreas Thorkildsen har vært inne på topp ti lista tre ganger, men har aldri vært høyere enn nummer fem.

– I fare for å gjenta meg selv, så føler jeg meg bare ekstremt privilegert som får jobbe med en slik utøver, sier Alnes.

– Nær perfekt sesong

I begrunnelsen for utmerkelsen skriver juryen blant annet:

«Det eneste som holdt Warholm fra den perfekte sesongen, var at han ikke satte verdensrekord.»

De trekker fram at han vant alle løp han stilte opp i, inkludert VM og finalen i Diamond League. Men også snittiden han produserte på sine løp på langhekken har imponert amerikanerne.

«I sine syv finaler løp han 47.85, 47.33, 47.12, 47.43, 47.26, 46.92, 47.42 –som gir et gjennomsnitt på 47.33, som er en tid bare to andre utøvere nådde i inneværende sesong. Dessuten er det en tid bare et dusin løpere har greid i et enkelt løp gjennom tidene», skriver juryen.

Vasser i priser

Warholm har allerede mottatt flere priser i høst. Senest i dag mottok han Folkets idrettspris i Dagbladet. Og tidligere i høst ble han kåret til Europas beste mannlige utøver av det Europeiske forbundet (EA).

Det ble også bråk da han ble forbigått da det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) ga sin pris til Eliud Kipchoge.

Warholm er også storfavoritt til å vinne flere priser på den norske idrettsgallaen rett over nyttår. Der er han nominert til hele tre priser.

Denne uka uttalte Warholm at han fryktet at han skulle bli en diva. Med alle utmerkelsene som renner inn, så kan det være greit å bli holdt i ørene av trener Leif Olav Alnes.

– Jeg er glad for at jeg har Nei-mennesker rundt meg. Jeg kjenner meg selv så godt at jeg fort kunne sklidd ut. Jeg har lyst til å stille opp på alt jeg blir invitert på, men der er både mamma og Leif Olav (Alnes) djevelens advokater, og sier nei til det meste, sa Warholm i et intervju med TV 2 tidligere i desember.