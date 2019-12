Søndag kl. 14.55: Se rennet i Engelberg på TV 2 eller Sumo!

I følge han selv har han vært pjusk hele uka etter pallplassen i Tyskland. Men i lørdagens renn i Engelberg var han igjen beste nordmann med sin femteplass. I følge landslagssjef Alexander Stöckl har Marius Lindvik en ekstraordinær egenskap i det å ta ut sitt beste når det gjelder.

– Det er fordi han er ekstremt god til å være hundre prosent i det, sier Stöckl til TV 2.

– Bruker hodet mer

Men det koster også mye for unggutten.

– Det tar ganske mye energi for han. Derfor trenger han også å sove mye. Men så lenge han leverer i bakken, så kan han sove så mye han vil, ler Stöckl.

Lindvik nikker bekreftende når han hører hva Stöckl sier.

– Ja, jeg bruker kanskje hodet litt mer enn de andre, ha, ha, ler Lindvik, før han innser at han har forsnakket seg litt foran lagkamerat Robert Johansson som står ved siden av.

– Nå vet jeg ikke hva jeg skal si, ler Johansson, og fortsetter.

– Jeg føler jeg bruker hodet mye selv. Men Lindvik sover mye. Selv om han var verre før, smiler han.

Lindvik er i alle fall sikker på én ting.

– Jeg trenger mer hvile enn de andre. Det er egentlig alt jeg kan si.

Kan ta Stoch

Lindvik ser heller ikke mørkt på å kappe inn på forspranget til suverene Kamil Stoch som vant sitt 35 verdenscuprenn i Sveits.

– Det er bare å få til to gode hopp det.

– Og det har du inne?

– Ja, sier Lindvik kontant,

Kamil Stoch hadde en trå start på sesongen, men har jobbet seg målrettet inn mot toppen de siste konkurransene. I år er det hele ni år siden den 32 år gamle polakken tok sin første triumf i verdenscupen.

– Jeg er like glad for å vinne i dag. Hvert eneste gode resultat er en premie for alt det harde arbeidet man legger ned, og all den tiden du er borte hjemmefra.

– Så dette er lønningsdagen din?

– Ja, det kan du si, smiler Stoch

Alexander Stöckl er heller ikke overrasket over at ringreven har våknet til liv.

– Han lukter hoppuka nå, vet du. Selv om han starter en sesong dårlig, så blir han ikke nervøs. Han blir ikke stressa av det, og han vet hva han skal gjøre for å komme tilbake, sier Stöckl.