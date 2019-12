– Det var surrealistisk, men vi ble ikke redde, sier Kate McBride Newman til The Guardian.

Det var Newman og datteren som gjorde den utrolige oppdagelsen den 12. desember i huset sitt i Atlanta i USA.

Det var over en uke etter at de hadde kjøpt juletreet og brakt det med seg hjem. Familien hadde til og med pyntet treet med lys, og utrolig nok ugle-pynt.

Da de gjorde oppdagelses åpnet de straks alle vinduer og dører i nærheten av treet, i håp om at den skulle fly avgårde. Uglen hadde derimot andre planer.

– Uglen virket ganske komfortabel, og jeg tenkte «hei, kompis, det kommer ikke til å gå bra om du blir her. Det er ikke noe mat, jeg beklager», sier Billy Newman, som er far i huset, til avisen.

Da uglen ble på stedet vil, ringte familien til den veldedige organisasjonen The Chattahoochee Nature Center for å be om råd. Organisasjonen hjalp familien med å fange uglen og med å sette den fri.

Newman har uttalt at hun er sikker på at uglen har vært i treet siden de kjøpte det, men at den hadde gjemt seg.

– Vi tror at han bare var der tett gjemt inntil stammen. Det var et veldig tett tre og veldig ferskt. Det var derfor vi valgte det, sier hun.