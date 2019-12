Det måtte ekstraomganger til, men Liverpool kan krone seg med tittelen som verdens beste klubblag etter å ha slått Flamengo 1-0 i klubb-VM-finalen.

Etter 99 minutter kontret Liverpool på trøtte brasilianske ben. Sadio Mané spilte til Roberto Firmino, som sikkert banket inn seiersmålet i Qatar.

– Det var en god prestasjon. Vi viste fantastisk mentalitet gjennom hele kampen. Vi burde nok scoret noen flere mål, men alt i alt er jeg fornøyd med resultatet under vanskelige forhold, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson etter kampen.

Klubb-VM-tittelen var den siste som manglet for Liverpool, som nå har vunnet alt som er mulig å vinne for et engelsk klubblag.

Liverpool slet lenge med å sette den avgjørende scoringen.

De røde ble også tildelt straffespark ett minutt på overtid av ordinær tid, men avgjørelsen ble gjort om etter at dommeren så situasjonen på nytt ved bruk av VAR.

Flamengo yppet seg gjennom store deler av kampen, men måtte til slutt se seg slått av et bedre lag.

Dermed kan Jürgen Klopp innkassere enda en tittel som Liverpool-manager, etter å ha sikret Merseyside-lagets sjette Champions League-triumf og supercup-trofeet tidligere i år.

Med klubb-VM-seieren fikk Liverpool også sin revansje etter 0-1-tapet for São Paulo i den samme finalen for 14 år siden.

SKADET: Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain måtte byttes ut med skade etter 75 spilte minutter i Doha. Foto: Ibraheem Al Omari

Et lite skår i gleden for Liverpool-fansen, var da Alex Oxlade-Chambarlain ble skadet og måtte forlate banen med et kvarter igjen å spille i Doha.

Nå returner Liverpool til England og Premier League, der Merseyside-klubben leder ligaen med ti poeng ned til Leicester, med én kamp mindre spilt.

Leicester er også Liverpools neste motstander i ligaen. Klopp og Co tar turen til King Power Stadium på Boxing Day (2. juledag).

