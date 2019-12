Matt Cox fra Ohio i USA så seg nødt til å handle da hans ti år gamle datter gjentatte ganger hadde mobbet andre medelever på skolebussen.

Som straff tvang han datteren til å gå den åtte kilometer lange veien til skolen, en grå mandag, da gradestokken sto nær frysepunktet. Selv satt han i bilen og filmet henne hele veien.

– Mobbing er uakseptabelt, sier Cox i videoen, mens han filmer datteren.

– Dette er mitt lille forsøk på å forhindre at mobbing skjer under mitt tak, sier han.

Faren delte deretter videoen på Facebook, og den er allerede sett av over 15 millioner mennesker, skriver Independent.

I kjølevannet har videoen også fremprovosert en stor nettdebatt om oppdragelse og mobbing.

Å ta ting for gitt

– Mange foreldre vil ikke være enig i dette, men det er ok. Jeg gjør det jeg tror er rett for at datteren min skal få seg en lærepenge, og for å stoppe henne fra å mobbe andre, sier Matt Cox i viralvideoen.

Cox forteller videre at da datteren kom hjem med nyheten om at hun var blitt utvist fra skolebussen igjen, forventet hun at han skulle kjøre henne til skolen den kommende uken. Dette falt heller ikke i god jord hos faren.

– Mange barn i dag føler at ting som foreldre gjør for dem er en rett, og ikke et privilegium. Å kjøre barna til skolen eller å få lov til å ta skolebussen, er privilegier, slår han fast i videoen.

Har blitt kritisert

Siden videoen ble publisert har kommentarfeltet kokt over. Mange av de over 100.000 kommentarene roser faren for å være en ansvarlig forelder.

– Som besteforelder til en autistisk gutt som har blitt offer for mobbing, applauderer jeg deg! For mange foreldre velger å gjøre ingenting, har en bruker kommentert.

– Jeg skulle ønske flere foreldre tok seg tid til å holde barna ansvarlig for uakseptabel oppførsel, skriver en annen.

Selv om faren har høstet mye støtte, har også flere stilt seg kritisk til at straffen datteren fikk ble delt på sosiale medier.

– Å ydmyke henne ved å legge henne på Facebook mens hun blir straffet. Ironisk, skriver en kritiker.

– Hvis offentlig ydmykelse er din versjon av en lærepenge, er det kanskje ikke så rart at hun er utagerende, skriver en annen.

Nytt syn på mobbing

Til tross for at farens uortodokse lærepenge har høstet kritikk, står Cox fast ved gjerningen.

Han sier at datteren fortsatt er sunn og lykkelig, samtidig som hun har utviklet et nytt syn på mobbing. Hun har også fått en ny forståelse for de enkle tingene i livet hun tidligere tok for gitt.

Ifølge BBC har datteren uttalt at også hun har opplevd å bli mobbet, og at hun heretter skal være snill mot andre.