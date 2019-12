Rotet det til under værkaos: – Selvforskyldt og klønete

Saken oppdateres!

Det ble en helsvart dag for de norske langrennsjentene i Planica. Maiken Caspersen Falla og Ane Appelkvist Stenseth var de to eneste som tok seg til semifinale. I siste sving krasjet de to med hverandre, og dermed ble det ingen norske jenter til finale.

– Det er selvforskyldt og klønete av de norske jentene som går for tett på hverandre, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Se fallet i videovinduet øverst i saken. Video med tillatelse fra NRK.

Appelkvist Stenseth gikk i bakken, og Caspersen Falla som kom like bak gikk også over ende.

– Jeg kløner det til for oss begge to. Det må jeg bare beklage, sier Stenseth til NRK.

Hun forklarer at hun så en liten luke på innsiden. – Jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta den, men akkurat når jeg er på bakskiene til Maiken, så skjærer hun inn. Da har jeg ikke noen annen mulighet til å gjøre noe annet enn å satse på at det går bra. Og det gjør det ikke, konstaterer Stenseth.

TV 2-ekspert frikjenner Stenseth

Men TV 2s langrennsekspert mener at Stenseth ikke har noen grunn til å føle skyld etter fallet.

– Det er bare tull. Det er hundre prosent selvforskyldt av Caspersen Falla. Det er Stenseth som har innersporet. Maiken legger seg inn, på tross av at Ane sine ski er oppe på siden, og det er ikke lov.

– Og det er på grunn av at Maiken får sine ski oppå Ane sine, at det blir fall, sier Petter Skinstad.

I finalen ble det også dramatisk. Linn Svahn, som tok sin første verdenscupseier i Davos forrige helg, kjørte for sin andre strake seier, men rett før mål gikk Svahn i bakken. Svensk seier ble det likevel, for Jonna Sundling vant foran Stina Nilsson. Amerikanske Julia Kern ble nummer tre.

Værkaos

Grunnet svært krevende forhold med hagl, regn, plussgrader, lyn og torden ble sprinten i Planica utsatt etter kvartfinalene.

– Det var nesten uvirkelig. Det kom lyn og torden, samtidig som det kraftige regnet gikk over til hagl, sa trener Arild Monsen til NRK.