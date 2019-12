SISTE: Politiet melder at mann er erklært død etter at han ble funnet på et skjær utenfor Kragerø. En båt ble funnet med kjølen opp like i nærheten.

Nødetater og Hovedredningssentralen gjør nå søk i området for å avklare om det er flere involvert.

– Vi må undersøke om flere var involert. Dette kan ha skjedd i natt eller på morgenkvisten. Nå snakker vi med folk som kan ha sett noe i området, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Kristian Jonsrud til TV 2.

Han opplyser at de ikke kan ikke utelukke at det var flere involverte.

Rundt klokken 13 fikk politiet og Hovedredningssentralen inn meldinger om at en båt hadde blitt observert med kjølen opp utenfor Kragerø.

– Vi fikk inn melding om observasjoner av at en båt hadde gått på et skjær, og at den nå ligger opp ned, sier vaktleder på hovedredningssentralen, Kjetil Hagen til TV 2.

Like etter lokaliserte de en person på skjæret. Redningshelikopter og luftambulanse ble sendt til stedet, men livet sto ikke til å redde.

Ifølge brannvesenet har båten gått på grunn ved Skåtøy. De har sendt dykkere fra Larvik og Bamble.