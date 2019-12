På overgangsvinduets siste dag i januar 2011 skjedde det særdeles mye i Liverpool. Stjernespissen Fernando Torres ble solgt til ligarival Chelsea, men inn kom både Luis Suárez og Andy Carroll.

Nå avslører sistnevnte at han aldri ville til Liverpool.

– Jeg var skadet på den tiden, og alt jeg tenkte var: «Vær så snill, la meg stryke på den medisinske testen.»

– Jeg husker at jeg forlot Newcastle-treningsfeltet i Kevin Nolans bil, for det var så mange folk utenfor. Vi dro til huset hans og så alt på TV. Jeg tenkte: «Jeg drar ikke. Jeg hadde akkurat kjøpt et hus og en katt dagen før.»

Det hjalp lite. Newcastle mente budet var for godt til å avslå.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte dra, og da ble det slik.

– Jeg ville dra tilbake helt fra øyeblikket jeg tok det helikopteret til Liverpool. Jeg visste at det måtte skje. Uansett alder, så trengte jeg å komme tilbake til Newcastle igjen, sier engelskmannen.

Overgangssummen på 35 millioner pund gjorde angriperen til Liverpools dyreste signering på daværende tidspunkt. Men tiden på Anfield ble alt annet enn rosenrød. Den hodesterke spissen spilte 58 kamper og scoret elleve mål i løpet av sin korte tid i klubben.

Karrieren har helt siden den gang vært sterkt preget av skader. 30-åringen er nå tilbake i gamleklubben Newcastle. Carroll har kun startet to kamper i årets sesong, men er blitt byttet inn i åtte kamper. Spissen har ikke scoret ligamål etter returen til Nord-England.