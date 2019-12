Og det var en støttann fra en narhval. Tannen hang utstilt i Fishmonger's hall, der Frost deltok på et seminar for rehabilitering av innsatte.

Støttannen var over en meter lang, og i et videoopptak fra broen kan man se 38-åringen hjelpe med å få lagt terroristen i bakken.

Angriperen, som er identifisert som Usman Khan (28), ble skutt og drept av politiet.

I et intervju med nyhetsbyrået AP, gjengitt av BBC, forteller Frost, som jobber i kommunikasjonsavdelingen hos det britisk justisdepartementet, at han synes det er tøft å leve med at to mennesker døde i angrepet.

Saskia Jones (23) og Jack Merritt (25) ble knivstukket og drept av terroristen.

– Han hadde kniver i begge hendene

Frost forteller at han grep støttannen, og at han og flere andre løp fra arrangementet i Fishmonger's hall for å konfrontere angriperen. Like utenfor pågikk det allerede et basketak.

– En annen mann holdt ham på avstand med en stol. Jeg sto ved siden av ham, og vi to konfronterte angriperen, sier Frost.

– Han hadde kniver i begge hendene. Da han så meg med støttannen pekte han på brystet sitt. Han snudde seg mot meg, og signaliserte at han hadde sprengstoff på overkroppen. Da kastet mannen ved siden av meg stolen på angriperen, som begynte å løpe mot ham med knivene løftet over hodet, forteller Frost.

La gjerningsmannen i bakken

Han ga støttannen til sidemannen, og løp opp for å hente en til. Da han kom ut igjen fulgte han og en gruppe mennesker angriperen ut på broen. Der fant han den første tannen knust i biter.

Etter et basketak fikk Frost, med hjelp fra andre, lagt terroristen i bakken.

– Fokuset mitt var å holde ham i håndleddene slik at han ikke kunne skade noen med knivene.

På en video av hendelsen kan man se Frost bli trukket vekk fra slåsskampen sekunder før politiet skyter gjerningsmannen.

Tre andre personer ble skadet i knivangrepet.

Nå sier Frost at han er «evig takknemlig» for alle som kom til for å hjelpe under hendelsen, og han sender en takk til nødetatene.

– Jeg vil ikke bare takke de som hjalp meg med å konfrontere angriperen, men også de som utsatte seg selv for fare for å hjelpe de skadde, imens vi måtte forsøke å beskytte dem fra gjerningsmannen.

Ville bombe Big Ben

Usman Khan var flere ganger tidligere straffedømt da han begikk angrepet i London.

I 2012 ble han dømt i en terror-relatert sak, og slapp i desember i fjor ut av fengsel, ifølge britisk politi. 28-åringen var involvert i al-Qaida-inspirerte planlagte bombeangrep mot London-børsen, Big Ben og Westminster Abbey i 2010. Angrepet ble avverget av den britiske sikkerhetstjenesten Mi5 og politiet.

Om planene om å bombe børsen skriver dommeren at en av de dømte hadde fortalt at planen ikke var å drepe.