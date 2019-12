Det nærmer seg jul, mange nordmenn har de siste to månedene saumfart nettet etter julegaver til både store og små.

Handelsorganisasjonen Virke estimerer at vi har handlet for ni milliarder kroner de siste to månedene før jul.

– Direkte skadelige

Men det er ikke alt man finner på nettet som er trygt. På internasjonale markedsplasser florerer det nemlig av leker som potensielt kan være svært farlige.

– Internetthandel er vel og bra, men man må også være klar over at det er mye piratkopierte produkter der ute, sier Hedvig Bengtson, prosjektleder i velgekte.no til TV 2.

ADVARER: Hedvig Bengtson i velgekte.no advarer mot å kjøpe piratkopierte leker på nett. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun advarer mot at mange av disse falske leketøyene inneholder giftige kjemikalier som kan være direkte skadelige.

– Det kan være skadelig i det lange løp, som kreftfremkallende og den type ting, sier Bengtson.

Kriminell virksomhet

Trygve Gravdal er advokat i advokatfirmaet Ræder, og styremedlem i NACG, en privat forening mot piratvarer. Han forteller at de vet at de som selger piratkopierte leker i en årrekke har vært en viktig del av kriminell virksomhet.

– De driver gjerne ofte med annen kriminell virksomhet i tilknytning til produksjonen av falske varer. Som for eksempel sosial dumping, eller barnearbeid som er svært utbredt i landene som produserer den type produkter, sier Gravdal.

Han tror nordmenn bevisst handler falske varer på nett.

– Jeg synes det er trist. At man skal være nødt til å kjøpe falske og ulovlige produkter til barn til jul, synes jeg ærlig talt er ganske kleint, sier advokaten.

Blir ikke stoppet

På postterminalen på Lørenskog er det travelt før jul. De ser massevis av leker på vei til nordmenn, men fordi det er vanskelig å bedømme om de er falske eller ikke, så blir det ikke stoppet.

UNDERSØKER: Lars Teigen i Tolletaten sier de får inn mange pakker med leker som skal til nordmenn. Men de blir ikke stoppet. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er en strøm av det hele året, og at det ligger mange falske produkter under juletreet i år i de norske hjem – det er helt åpenbart, sier kontorsjef for postseksjonen i Tolletaten, Lars Teigen til TV 2.

Han opplyser at Kina er det landet i verden som produserer flest falske varer. Teigen er klar på at han ikke ville gitt sine egne barn disse produktene.

– Jeg ville ha vært sikker på at det jeg kjøper til mine barn, er et trygt produkt som ikke inneholder potensielt skadelige kjemikalier og gifter, som vi vet en del av de billige produktene inneholder, sier Teigen.