Etter at trailersjåføren hadde levert den lovlige lasten i Oslo i juni, kjørte den mot grensa til Sverige, og der aksjonerte politiet, skriver Dagbladet.

Aksjonen skjedde et knapt døgn etter at semitraileren passerte grensa mellom Sverige og Norge. Derfra og til pågripelsen ble semitraileren og en personbil fulgt med på av flere patruljer.

Da politiet aksjonerte, fant de 20 kilo heroin og 17 kilo kokain, opplyser politiet.

Den nederlandske trailersjåføren og en mann fra Litauen, sjåføren av personbilen, sitter fortsatt varetektsfengslet.

Etterforskningsleder Tony Svensson sier til Dagbladet at beslaget er et av de største som er gjort i Norge i 2019. Narkotikabeslaget har en verdi på 30 millioner kroner, ifølge avisen.

– Dette ble avslørt etter svært godt samarbeid med Tolletatens kontrollører på Svinesund. Erfaringsmessig har vi tidligere sett at det i slike saker ofte blir brukt en såkalt spotter, en som kjører først for å se om det er klar bane ved annet tollstasjonen. Det var også årsaken til at mannen i personbilen ble pågrepet, sier Svensson.

I forbindelse med etterforskningen har politiet vært i Nederland, blant annet for å avhøre trailersjåførens arbeidsgiver.

Advokatene til de to siktede sier de ikke erkjenner straffskyld.